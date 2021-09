Dinamo Kiev a fost învinsă, miercuri, în deplasare, cu scorul de 5-0 (2-0), de Bayern Munchen, în etapa a II-a a Grupei E a Ligii Campionilor.

Mircea Lucescu era destul de afectat după acest joc.

"Rezultatul reflectă ceea ce s-a întâmplat pe teren. Chiar înainte de meci am spus că Bayern este principala candidată la victorie în Liga Campionilor.

Ştiam că este imposibil să joci în atac cu un astfel de adversar, deoarece această echipă foloseşte cu pricepere zonele libere prin pasel verticale şi acţiuni individuale. Acest lucru a fost demonstrat de evenimentele din a doua repriză, când am ieşit să jucăm. Putem spune că trei sau chiar patru goluri primite au fost rezultatul greşelilor noastre, când am ieşit din apărare şi Bayern ne-a prins în contraatac.

Până la primul gol am jucat bine, am reuşit să oprim presiunea adversarului. Aproape că nu au existat ocazii ale celor de la Bayern.

Dar lovitura de pedeapsă a schimbat situaţia pe teren. Trebuie să mă uit la acest moment. Băieţii au spus în vestiar că a fost un fault asupra lui Sidorciuk, a fost împins şi, prin urmare, a jucat cu mâna.

După gol, ne-am pierdut încrederea şi am ratat uşor când Andrievskii a pasat prea departe. Adversarul a pus presiune şi cu o singură pasă l-a adus pe Lewandowski în faţa porţii. Cel mai probabil, s-a întâmplat din cauza nesiguranţei noastre şi a fricii de a greşi. Am încercat să atacăm şi, după ce am recuperat mingile, am contraatacat, am avut câteva momente bune.

Dar de multe ori am pierdut mingea la ultima pasă. Am gândit greşit, am jucat greşit, aşa că nu am putut înscrie. Încercând să atacăm, am lăsat în urmă zone libere, pe care adversarul le-a folosit cu pricepere în a doua repriză. Iar golul lui Sane dintr-un unghi mic a arătat încă o dată nivelul înalt nu doar al acestui jucător, ci al tuturor celor de la Bayern.

Bayern este un adversar foarte puternic pentru noi. Dar nu cred că vor risca la fel de mult în alte meciuri ca astăzi. Şi-au lăsat fundaşii faţă în faţă cu atacanţii noştri de mai multe ori. Cu toate acestea, nu am putut profita de aceste momente. Repet că, în opinia mea, Bayern este principala favorită pentru a câştiga Liga Campionilor", a spus Lucescu, potrivit site-ului oficial al clubului din Kiev, citat de News.ro.

