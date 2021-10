Mihai Iosif, antrenorul Rapidului, declarație fabuloasă după victoria în fața campioanei României

Tehnicianul Mihai Iosif a declarat duminică seară, după meciul câştigat de FC Rapid în faţa liderului CFR Cluj, scor 2-0, că i-a fost teamă cu acest scor, gândindu-se la unele partide anterioare la care rapidiştii au fost egalaţi după ce au marcat de două ori.



"Suntem fericiţi, pentru că am învins campioana, echipa care conduce detaşat clasamentul Ligii 1. Mă consider un antrenor adaptabil, în primul rand, mă adaptez soluţiilor, încerc, câteodată nu reuşesc. Parcă mi-era şi frică cu 2-0, parca îmi doream să rămână 1-0, dar ne-a ieşit totul azi şi suntem foarte fericiţi.

Când am avut 2-0, asta mi-a venit în minte prima oară, meciurile cu Sepsi şi cu UTA, dar am stat foarte bine în teren şi nu le-am oferit multe situaţii de gol sau spaţii adversarilor. Ne-am motivat foarte bine azi, cum ai spus tu, în meciurile cu miză parcă avem o supramotivaţie. Dar fotbalul trebuie să-l joci la fel cu absolut toate echipele şi trebuie să respectăm toţi adversarii şi eu respect toţi antrenorii ce-i cunosc.

Nu cred că domnul Petrescu are ceva de demonstrat în România, are cinci campionate câştigate, iar antrenorii care au câştigat titluri, cupe, îi respect foarte mult, el a fost şi un mare internaţional şi îi urez mult succes şi în Conference League. Trăim într-o lume capitalistă, în care moralitatea nu prea îşi mai are locul şi eu încerc sa rămân cu picioarele pe pământ, să fiu acelaşi om modest şi să respect pe absolut toată lumea", a spus Iosif, potrivit telekomsport.ro.

Formaţia CFR Cluj, liderul Ligii 1, a fost învinsă, duminică seară, la Mioveni, cu scorul de 2-0, de FC Rapid, într-un meci din etapa a XII-a a primului eşalon.

Golurile au fost marcate de Bălan ’27, ’55.

Rapidiştii au înscris şi în minutul 45, tot prin Bălan, însă reuşita acestuia a fost anulată pentru ofsaid.