Reacția fabuloasă a omului care a adus victoria echipei CFR Cluj cu Slavia Praga

Atacantul echipei de fotbal CFR Cluj, Rangelo Janga, a declarat, joi seara, după victoria cu 1-0 obţinută în deplasare cu Slavia Praga în Grupa G a Conference League, că el şi colegii săi au "luptat ca leii" pentru a obţine acest succes.

"Vreau să transmit în primul rând complimente întregii echipe. Pentru că azi am luptat ca leii, am alergat ca nebunii şi ne-am apărat cu întreaga echipă. Iar în cele din urmă am reuşit să înscriem şi să câştigăm. Scuffet (n.r. - portarul Simone Scuffet) a reuşit azi nişte parade nebuneşti, fără el nu ştiu cum s-ar fi încheiat acest meci", a spus autorul unicului gol al partidei la postul Pro Arena.

"Ca atacant la fiecare meci se aşteaptă mult de la tine. Toată lumea vrea să marchezi, să ajuţi echipa. Iar azi eu am reuşit să fac asta. Până acum, acesta este cel mai important gol al meu, dar azi a fost un joc bun al întregii echipe. Ştiam dinaintea meciului că va fi dificil pentru că Slavia Praga are multă calitate.

Însă nimic nu e imposibil după cum am văzut. Poate că Slavia Praga merită să joace într-o competiţie mai sus de Conference League, poate în Europa League sau Champions League. Dar noi putem obţine orice rezultat dacă muncim şi dăm totul pe teren. Ballkani a câştigat cu Sivasspor şi acum totul este posibil în grupa noastră, vom vedea ce va fi în etapele următoare", a adăugat Rangelo Janga.

CFR Cluj a obţinut o victorie nesperată cu echipa Slavia Praga, scor 1-0 (1-0), joi seara, pe Eden Arena din Praga, în Grupa G a competiţiei de fotbal Europa Conference League.

Campioana României a obţinut prima sa victorie într-o grupă în care toate echipele au 4 puncte şi golaveraj zero. În celălalt meci de joi, FC Ballkani a învins-o pe Sivasspor cu 4-3, în deplasare.

CFR Cluj va disputa pe 13 octombrie revanşa cu Slavia Praga, la Cluj-Napoca.