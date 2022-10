CFR Cluj, în fața unei calificări istorice. Motivul pentru care echipa lui Dan Petrescu trebuie să câștige grupa

Echipa de fotbal CFR Cluj întâlneşte formaţia turcă Sivasspor, joi seara, de la ora 22.00, pe Stadionul Yeni 4 Eylul din Sivas, într-o partidă contând pentru Grupa G a Europa Conference League. Meciul va fi transmis pe Pro Arena.

Antrenorul echipei de fotbal CFR Cluj, Dan Petrescu, a declarat, miercuri seara, într-o conferinţă de presă, că formaţia sa va juca la victorie în partida din deplasare cu Sivasspor din Europa Conference League şi speră să aibă mai mult noroc decât în meciul tur pierdut cu 0-1.

Ads

"După meciul cu Sivasspor din tur noi nu am mai pierdut. Am câştigat aproape toate partidele şi normal că moralul nostru e foarte bun acum. Meciul trebuie abordat la victorie. Încercăm să câştigăm, sper să avem mai mult noroc decât în tur. Atunci am avut trei penalty-uri şi un gol valabil, dar nu a fost să fie pentru că nu a văzut arbitrul. Cine va câştiga mâine, va câştiga grupa", a afirmat Dan Petrescu.

În clasamentul Grupei G, Sivasspor și CFR Cluj se află pe primele două locuri, la egalitate de puncte (7), urmate de Slavia Praga și Ballkani, ambele cu 4 puncte.

Dacă va câștiga grupa, CFR Cluj se va califica direct în optimi și va evita un play-off, acolo unde va ajunge echipa de pe locul al doilea.

CFR Cluj poate deveni prima echipă din România calificată în primăvara europeană din Conference League, competiția înființată de UEFA în urmă cu un sezon.