S-a tras la sorti turul 1 preliminar din Liga Campionilor. Cu cine va juca CFR Cluj

CFR Cluj si-a aflat adversara din turul 1 preliminar al Ligii Campionilor de fotbal.

Formatia ardeleana va juca cu Borac Banja Luka, campioana Bosniei.

Primul meci se joaca pe 6/7 iulie, in Romania, iar returul se va juca in Bosnia, pe 13/14 iulie.

Echipa Borac Banja Luka este campioana Bosniei si a mai fost o singura data in Liga Campionilor, in 2011, atunci cand a fost eliminata in turul doi.

Daca se va califica in turul doi, CFR Cluj va fi, din nou, cap de serie, la tragerea la sorti.