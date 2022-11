Campioana CFR Cluj s-a apropiat de Rapid pe podiumul Superligii. Cum s-a încheiat meciul cu Craiova lui Mititelu

Campioana CFR Cluj a învins, luni, pe teren propriu, cu scorul de 3-1, echipa FC U Craiova 1948, patronată de Adrian Mititelu, în etapa a XVII-a din Superligă.

Ads

Pentru CFR au marcat Janga (16), Manea (33) şi Yeboah (67), iar pentru craioveni a punctat Ganea, în minutul 61.

CFR Cluj: Scuffet - Manea, Yuri, Burcă, Braun - Boateng (Hoban - 87), Muhar, Deac (Roger -69) - Yeboah (Malele - 87), Janga (Cvek -46), Petrila (Birligea - 76). Antrenor: Dan Petrescu

FCU Craiova 1948: R. Popa - Negru, Duarte, Paramatti, Huyghebaert - Asamoah, Achim (Bahassa - 46) - Baeten, Bauza (Ganea - 60), Van Durmen - Chiţu (Iancu - 71). Antrenor: Marius Croitoru

Cartonaşe galbene: Burcă (42), Deac (45) / Bauza (60), Ganea (69), Negru (74)

Meciul a fost arbitrat de Florin Andrei, ajutat de asistenţii Mircea Orbuleţ şi Radu Ghinguleac.

În Camera VAR s-au aflat Iulian Dima şi Ciprian Danşa.

Rezervă a fost Kovacs Szabolcs, iar observator Nicolae Grigorescu.

În clasament, CFR are 31 de puncte, fiind pe locul 3, la numai un punct de Rapid (32 de puncte), care are însă două meciuri în plus, și la 9 puncte de liderul Farul.