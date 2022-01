Florin Cîțu neagă că ar fi existat discuții la Cotroceni pe tema certificatului verde. Ce alternative la document acceptă PNL

Preşedintele PNL, Florin Cîţu, a declarat vineri, 7 ianuarie, că va accepta și alte soluții în afară de certificatul verde dacă liderul PSD, Marcel Ciolacu, le va propune. Condiția este însă ca economia să nu fie blocată, a punctat acesta.

”Dacă altcineva depune un alt proiect în Parlamentul României, dacă Guvernul acceptă un alt proiect, dacă îşi asumă un alt proiect, bineînţeles că atunci noi ne uităm la acela şi eu presupun că sunt mai bine făcute şi vor trece mai uşor, dar până atunci avem un singur proiect. Şi eu înţeleg de la specialişti că această măsură a certificatului verde ajută atât la creşterea numărului de persoane vaccinate, cât şi la stagnarea sau reducerea efectelor pandemiei, mergem cu el mai departe. Dacă sunt şi alte soluţii, dacă preşedintele PSD, domnul Ciolacu, are şi altă soluţie, sunt foarte deschis să vedem şi altă soluţie. Dacă nu certificatul verde, altceva. Dar vă spun foarte clar: nu voi accepta nicio soluţie care închide economia. Nicio soluţie care vine şi închide economia nu va fi susţinută de PNL. (...) În momentul acesta, noi susţinem ceea ce avem în Parlamentul României. Dacă specialiştii vin cu altceva, vom accepta orice soluţie care să reducă numărul de persoane infectate zilnic, numărul de persoane care ajung la ATI şi să crească gradul de vaccinare”, a spus Cîţu într-o conferinţă susţinută la sediul central al PNL.

Ads

El a arătat că va exista o discuţie în coaliţia de guvernare cu privire la certificatul verde, precizând că acest document este în vigoare în mare parte, fiind solicitat în restaurante, cinematografe, mall-uri.

”Unde avem o discuţie în coaliţie: când mergem mai departe cu certificatul verde. Propunerea mea este ca cel puţin pentru personalul din sistemul medical - aici vorbim de angajaţi, cei care lucrează în sistemul medical, atât la stat, cât şi la privat - să se ceară certificatul verde. Bineînţeles că există apoi discuţia despre Ministerul Apărării, Ministerul Afacerilor Interne, în special IGSU, şi acesta era introdus în acel proiect, şi alte funcţii esenţiale. Aici aş vrea eu lucrurile. E adevărat, pentru restul economiei, aici, juriştii sunt împărţiţi, unii spun că este ok, alţii spun că nu este ok, cum este în alte ţări se poate întâmpla, aici specialiştii trebuie să se pronunţe. Varianta pe care noi am propus-o în Parlamentul României este discutată şi cu specialiştii din Sănătate şi din Justiţie, ea la două voturi nu a trecut de Senat. Are susţinere şi are susţinerea parlamentarilor. Vom vedea dacă vom merge mai departe. Dacă nu, oricum avem certificat verde în România astăzi. Ceea ce este important este să fie aplicată această măsură”, a adăugat liderul PNL.

Ads

Florin Cîţu a anunţat că va solicita în coaliţia de guvernare prezentarea unei analize referitoare la măsurile privind pandemia de COVID-19.

”Vreau să vedem care sunt acele măsuri şi care au fost rezultatele. (...) Aici nu este vorba dacă mi se par mie suficiente sau nu. Ne uităm la cifre şi vedem dacă ele dau rezultate sau nu. Această prezentare trebuie să fie făcută membrilor coaliţiei şi tot în coaliţie, dacă aceste măsuri nu sunt suficiente, trebuie să venim şi cu alte soluţii. (...) Analiza ar trebui să vină de la cei care au propus măsurile şi să fie prezentată în coaliţie spre informare. (...) Fără o analiză transparentă, curajoasă nu putem să luăm decizii în perioada următoare şi de aici poate şi neasumarea politică, pentru că nu ştii exact cum vin aceste măsuri”, a afirmat liderul liberalilor.

Potrivit acestuia, nu a existat nicio discuţie la Palatul Cotroceni cu privire la certificatul verde.

Ads

”Nu a fost nicio discuţie la Palatul Cotroceni. Dacă se doreşte o decizie, ea se ia la Guvern. Proiectul de lege, dacă este bun şi constituţional, el poate să fie trimis în Parlamentul României. (...) Dacă proiectul este bun, pot fi mai mulţi iniţiatori, simpli senatori şi deputaţi care să-l depună, dar eu vreau să vorbim astăzi doar de propuneri pe care le avem astăzi şi dacă PSD este de acord, putea să-l propună. Astăzi avem un certificat verde şi bine că îl avem, alte soluţii încă nu au fost aduse la vot, nu au fost trecute prin Guvern, nu au fost propuse şi atunci când le vom avea, le vom discuta . (...) Avem proiecte, proiecte sunt multe, peste tot, dar nimeni nu şi le asumă, aşa cum am făcut noi cu acel proiect pe care îl avem deja în Parlamentul României”, a mai declarat liberalul.

Ads

O soluţie, în opinia sa, este convocarea unei sesiuni extraordinare pentru adoptarea certificatului verde la locul de muncă, însă a subliniat că întâi trebuie prezentată o analiză cu privire la ceea ce s-a întâmplat în ultima perioadă.

"Eu am avut o opinie şi nu este critică, o opinie personală, că nu era ok să relaxăm condiţiile în perioada de sărbători. Aş vrea să vedem dacă relaxarea acestor condiţii a avut un efect în a opri pandemia sau a accelerat numărul de cazuri", a mai spus preşedintele PNL.

Săptămâna viitoare vor avea loc consultări în coaliţia de guvernare pe mai multe teme.

"Nu este doar acest subiect. Sunt multe subiecte pe care trebuie să le discutăm pentru sesiunea următoare. În primul rând, să pregătim sesiunea parlamentară; avem mai multe - legea off shore, de exemplu, este un subiect foarte important pe care trebuie să-l decidem foarte, foarte rapid; PNRR, reformele din PNRR, pentru că anul acesta atât reforma pensiilor, cât şi reforma salarizării sunt foarte importante, trebuie să treacă şi ţin foarte mult ca aceste reforme să treacă aşa cum sunt ele în PNRR, pentru că este singurul mod prin care putem să avem o salarizare bazată pe criterii de performanţă şi un sistem de pensii sustenabil. Sunt foarte multe subiecte pe lângă acesta cu certificatul verde", a subliniat Cîţu, preşedintele Senatului.

Ads

El s-a referit şi la problemele cu termoficarea pe care le întâmpină Primăria Giurgiu.

"Înţeleg că s-a trimis situaţia Primăriei Giurgiu la Guvern. Susţin ca Guvernul să aibă resursele pentru Primăria Giurgiu, aşa cum a făcut şi pentru celelalte primării în 2020. Este o situaţie dificilă. Suma nu este foarte mare şi cred că ar trebui foarte rapid Ministerul Dezvoltării să iniţieze o hotărâre de guvern ca să ajute Primăria Giurgiu pentru această perioadă dificilă", a apreciat Florin Cîţu.