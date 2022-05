Parlamentul European a votat prelungirea valabilitatea certificatului Covid cu încă un an FOTO / Facebook Ro Vaccinare

Parlamentul European a votat prelungirea valabilitatea certificatului Covid cu încă un an.

Documentul expira pe 30 iunie 2022.

Europarlamentarii au hotărât menținerea certificatului digital Covid încă 12 luni, până la 30 iunie 2023.

În plus, aceștia vor cere Comisiei Europene evaluarea necesității certificatului după o perioadă de 6 luni de la extensie, după decembrie 2022, în funcție de recomandările Centrului European pentru Prevenirea și Controlul Bolilor (European Centre for Disease Prevention and Control -ECDC) și Comitetului pentru Securitatea Sănătății (Health Security Committee - HSC), se arată într-o postare pe pagina de Facebook ROVaccinare.

Ads

Unele țări încă solicită documentul la intrarea pe teritoriul lor.

Înainte de a efectua o călătorie în afara României, vă rugăm să consultați pagina dedicată condițiilor de călătorie de pe site-ul Ministerului Afacerilor Interne: http://www.mae.ro/travel-conditions