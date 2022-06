Câte tone de cereale au furat rușii din Ucraina de când a început războiul

Ucraina acuză Rusia că fură cereale de pe teritoriul său, de când a început războiul.

Rusia a furat cel puțin 400.000 de tone de cereale din Ucraina, după invadarea acestei țări, pe 24 februarie 2022, a declarat un reprezentant al Ministerului Agriculturii, potrivit The Kyiv Independent.

Înainte de invazie, în teritoriile care sunt ocupate în prezent de Rusia erau 1,5 milioane de tone de cereale, potrivit Taras Vysotsky, prim-viceministrul agriculturii.

Before the current Russian invasion, there were 1.5 million tons of grain in the territories that are currently occupied by Russia, according to Taras Vysotsky, the first deputy agriculture minister.— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 26, 2022