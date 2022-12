Cum s-au păstrat semințe de mei de acum 3000 de ani într-o locuință preistorică de lângă Alba Iulia

O cercetare internațională, care a inclus și aşezarea preistorică de la Teleac, aflată la câţiva kilometri de Alba Iulia, a urmărit să identifice prin mijloace de datare exacte (Carbon 14) traseul si evoluția meiului (Panicum miliaceum), inclus în regimul alimentar al populațiilor preistorice.

Rezultatele studiului au fost publicate într-un jurnal al prestigioasei reviste „Nature“. Scopul cercetării a fost datarea și trasarea evoluției meiului în Asia, Orientul Apropiat și Europa. Echipa de cercetare a fost formată din specialiști în arheobotanică.

Pentru a obține informațiile științifice, cercetătorii au prelevat un număr foarte de mare probe de mei din situri arheologice situate în zona Asiei, a Orientului Apropiat și a Europei. Probele au fost luate din așezări preistorice și datate cu Carbon 14, pentru a stabili o dată cronologică a acestora, astfel încât localizarea și încadrarea lor cronologică să ofere răspunsul vizat.

Dovezi privind cultivarea meiului au fost descoperite în fortificația preistorică de la Teleac (comuna Ciugud). Așezarea preistorică este văzută de arheologi pe aceeași scară a importanței cu Cetatea de la Micene, centru al civilizaţiei greceşti ridicat cu două milenii înainte de Hristos.

Meiul, element de bază al regimului alimentar

Pe parcursul cercetărilor arheologice, din anul 2017, într-o locuință incendiată din perioada bronzului târziu, au fost descoperite o serie de vase ceramice pline cu cereale carbonizate.

Așezarea preistorică de la Teleac

„Incendierea locuinței a fost cea care a oferit șansa prezervării in situ a cerealelor depozitate in vase. În urma cercetărilor arheobotanice realizate pe cerealele recuperate din locuința incendiată, a fost relevat faptul ca meiul ocupa un loc important în cadrul dietei comunităților preistorice din așezarea de la Teleac. Datele cercetării arată că populațiile care au habitat în așezarea preistorică de la Teleac consumau meiul sub forma unui terci“, apreciază echipa de cercetare.

Potrivit cercetătorilor, semințele de mei carbonizate sunt datate în jurul anului 1000 î. Ch. Populațiile din trecut au apreciat această cereală datorită calităților sale adaptive. Este o plantă fără pretenții care crește pe orice tip de sol, având și o rată de creștere rapidă (60-90 zile), ceea ce înseamnă ca poate fi cultivată de două ori pe an.

Rezultatele inedite și extrem de importante descoperite la Tealeac și pe teritoriul României au făcut ca acestea să fie incluse în studiul revoluționar menționat. Din echipă a făcut parte Beatrice Ciută, cercetator științific, în cadrul Departamentului de Istorie, Arheologie si Muzeologie al Universității „1 Decembrie 1918” din Alba Iulia.