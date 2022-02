Coordonatorul campaniei naţionale de vaccinare, Valeriu Gheorghiţă, a afirmat că 171 de cabinete de vaccinare îşi vor încheia activitatea, acestea având mai puţin de zece doze administratie zilnic, precizând că alte centre vor fi transformate în unele de testare, iar altele vor funcţiona în sistem hibrid, atât pentru vaccinare, cât şi pentru testare.

“Aşa cum am anunţat în săptămâna trecută, am identificat un număr de 322 de cabinete de vaccinare care au activitate redusă în ultimele două din perioada evaluată ceea ce înseamnă mai puţin de zece doze administrate zilnic. Ieri am avut o şedinţă împreună cu colegii de la Institutul Naţional de Sănătate Publică, Ministerul Sănătăţii şi Direcţiile de Sănătate Publică şi practic analizând fiecare cabinet de vaccinare în parte 171 îşi vor încheia activitatea în perioada următoare”, a declarat, joi, 10 februarie, Valeriu Gheorghiţă, într-o conferinţă de presă.

El a precizat că unele centre de vaccinare vor deveni de testare, iar altele vor funcţiona în sistem hibrid.

“Parte din celelalte centre vor fi probabil transformate în centre de testare, acolo unde permite circuitul şi accesibilitatea pentru pacienţi, mai ales în mediul rural şi de asemenea o parte din centre vor funcţiona în format hibrid, în sensul în care va exista atât activitate de vaccinare, cât şi activitate de testare. Mai mult decât atât din acest punct de vedere de pildă centrul de vaccinare de tip Drive thru din Deva, Hunedoara deja şi-a început activitatea şi ca centru de testare şi practic persoanele se prezintă direct la centru pe un flux separat şi beneficiază de testare”, a explicat Valeriu Gheorghiţă.