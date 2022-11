Cum trebuie setată temperatura centralei pentru a consuma mai puțin și a avea și confort: "Maxim factură 350 în plină iarnă cu zăpadă"

Românii sunt îngrijorați de scumpirile din ultima vreme, iar venirea iernii și încălzirea caselor aduc cheltuieli suplimentare.

Este contextul în care un român a încercat să afle care ar putea fi setările pentru centrala pe care o are, așa încât să consume mai puțin, dar să aibă și confort termic, după cum a scris pe Facebook.

Ads

"Am nevoie de niște sfaturi și nu cred că doar eu. Se dă un apartament la 4/4, 3 camere, vreo 65 mp utili, izolat exterior, geamuri termopan (cam vechi, e drept). Centrală termică veche, montată în 2005, termostat programabil pe ore.

Acum... Oricât aș încerca, nu văd că fac vreo economie simțitoare la gaze. Am cumpărat și termostat programabil, astfel încât când nu sunt acasă e la 18,5 grade, de pe la ora 18, e 19 grade, de la ora 19 la 19.5, de la ora 21 parcă, la 21 de grade, iar de la ora 23:59 la 19.5 grade, până la 5 de dimineață, când iar e la 21, până la 6, când ajunge la 18:30.

Aproximativ, nu sunt acasă să văd exact setarea. Cu toate astea, am dat citirea pe 14 ale lunii și deja am 87 mc consumați.

Ads

Poate există specialiști în instalații pe grup care mă pot sfătui cum să setez temperatura pentru a consuma mai puțin și a menține o temperatură de confort. Sunt convins că la prețul de azi al gazelor, nu doar eu am nevoie de astfel de sfaturi", a scris bărbatul pe grupul Buget de familie.

Cei mai mulți recomandă temperatura constantă

Mulți dintre membrii grupului recomandă temperatura constantă.

"Eu zic să o lăsați setată la o singură temperatură! Se răcesc pereții și după merge mult până ajunge la temperatura dorită!"

"Eu am temperatura constantă la 21.5 la o casă de 120 mp, iarna trecută nu am depășit 170 m³. Dar nu doar asta contează, contează și izolația apartamentului, spuneți că centrala este una veche, deci nu este în condensare e așa că consumă mai mult. Cel mai bine este cu o singură temperatura setată. Centrală pentru a crește temperatura cu două grade, muncește mai bine de 2 ore."

Ads

"Eu cred că e prea mare bătaie de cap cu atâtea setări. Când sunteți acasă lăsați pe temperatura dorită, gen 20 - 21 grade, cât să aveți confort. Când plecați de acasă, în acel interval reduceți temperatura până pe la 18-19 grade."

"S-au făcut studii și se economisește 6% din factură la fiecare grad scăzut. Deci dacă aveați până acum 22 grade în casă și scădeți la 21 economisiți 6 %, dacă scădeți la 20 ec. 12%. Nu e mult. "

"Consumă mai mult dacă e fâțâită așa decât dacă o lași pe o singură temperatura. Se face frig și ea bagă căldură până ajunge la temperatura setată și tot așa."

"Temperatura se lasă la o singură temperatura de ex 21/22 grade, nu pe ore, deoarece centrala consumă mai mult pentru a trece de la 18 la 22, iarăși consumă mult că este veche și probabil nici nu este în condensare!"

"Schimbați centrală pe condesare, nu mai consumă așa mult, e totuși veche centrala. Eu anul ăsta am schimbat și era din 2010."

"Din experiență vă spun, temperatura apei din calorifere să nu fie mai mare de 65 maxim 70 de grade. Eu am avut o centrală care m-a ținut 14 ani și mergeam iarnă de iarnă cu centrala setată la 65 de grade apă din calorifere, iar consumul nu depășea 250mc și 23 grade în casă, în cea mai geroasă lună din an la 110 mp utili, parter și mansardă. Acum am în condensatie iar iarnă trecută cu 22 grade în casă cel mai mare consum a fost de 150 mc/luna cu centrală setată la 50 grade."

Ads

"Poți încerca o setare mai simplă, eu folosesc o temperatură de 18 grade de la 6 dimineață până la 16 când sunt plecat, după aceea rămâne constant la 21 grade +/- 0.5 grade."

"Geamuri deschise în intervalul 7-15"

"Același apartament, centrală din 2008. Nu știu cât plătiți dumneavoastră și cât vreți să economisiți, dar va spun cum procedez eu. Când nu suntem acasă deschid geamurile și pun centrală pe 6 grade. Când vin dau drumul pe 20 grade. Maxim factură 350 în plină iarnă cu zăpada. Geamuri deschise în interval 7-15 . Iarnă trecută a ajuns termostatul și la 14 grade și a urcat destul de repede la 20. Anul acesta vom vedea, sunt acasă cu copil mic, dar deocamdată tot deschid geamurile când e soare dimineața sau când ieșim afară câteva ore și procedez la fel. Ieri s-a emis factură și am avut 64 lei.

Nu cred că consumă mai mult dacă o opriți și o porniți. Dacă merge o oră a mea până să ajungă la 20 grade nu e totuna dacă alta pornește de 5-6-7 ori și merge câte 5-10 minute?

în primul rând ar trebui să izolați podul cu polistiren extrudat de 20 sau vată bazaltică funcție de posibilități. Mare parte din căldură o pierdeți prin plafon."