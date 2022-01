Cântăreața Celia a anunțat că a fost testată pozitiv cu tulpina Omicron după Revelion. Artista a povestit momentele grele prin care a trecut cu mama sa, care a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a infectat.

Celia a precizat că, deși simptomele nu au fost grave, s-a speriat în condițiile în care trebuie să nască luna viitoare.

”Am fost pe la Revelion și trebuia să mă duc la mami, iar eu pe mami era s-o pierd din cauza Covidului, anul trecut, când am avut toată familia… Am văzut că-mi curge un pic nasul. N-am avut niciun fel de simptom, nicio durere, absolut nimic.

Trebuia să mă duc la mami ca să meargă Angelo la ziua unui băiețel acolo, la Deva. Și zic «hai să-mi fac un test», am unele foarte bune… Dumnezeule, din prima când l-am făcut, două linii atât de clare… Iar aia roșie… Era așa de închisă, spre vișiniu. Mi-am zis: «Ce mă fac?» Un pic, dar un pic m-am panicat!

Dar am avut un feeling, așa, că o să treacă repede. Dar, totuși, mă gândeam: «Sunt însărcinată, n-am voie să fac niciun tratament», aici îmi era stresul”, a povestit Celia, potrivit Cancan.ro.

Cântăreața a povestit că mama sa a ajuns în stare gravă la spital după ce s-a infectat cu SARS-CoV-2 și a crezut că o va pierde.

”Două zile n-am dormit deloc din disperarea de a o pierde pe mama. Aveam impresia că trăiesc într-un film. Am stat două săptămâni și două zile în spital. I-au pus o perfuzie încât să-i țină inima stabilă, și după ce s-a terminat perfuzia, la jumătate de oră, a început din nou fibrilațiile, o rugam și o imploram din inimă. Ea chiar se chinuia, nu și-ar fi dorit să plece. A fost la un pas de moarte”, a spus Celia, potrivit B1TV.