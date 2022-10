Averile primarilor celor mai bogate comune din România. Unii ocupă aceste funcții de peste două decenii

Când vine vorba de averile aleșilor locali, în atenția publică intră adesea doar politicienii de pe principala scenă politică, care se află la cârma celor mai mari orașe ale României, care sunt vocali și nu pierd nicio ocazie de a se afirma, unii prin reușite, alții prin eșecuri și dosare penale.

Bugetele generoase se învârt în mediul urban, însă sume substanțiale pleacă și către mediul rural în anumite cazuri. Există o serie de comune considerate cele mai bogate din România, în funcție de buget, iar primarii acestora sunt în funcție de zeci de ani în anumite cazuri.

Mircea Minea - primarul comunei Chiajna, județul Ilfov

Mircea Minea este la cel de-al șaptelea mandat consecutiv la primăria Chiajna, fiind primar de nu mai puțin de 26 de ani.

Potrivit declarației de avere din 2022, acesta deține patru terenuri în Chiajna, ce însumează circa 12 hectare și jumătate. De asemenea, notează o casă, dar și alte trei proprietăți, menționate ca fiind ”alte categorii de bunuri imobile”.

Are patru mașini (Peugeot 201E, LTI, Dacia, Mercedes Sprinter), o motocicletă (DNEPR) și o remorcă. În plus, are în bancă 17.827 de euro și 2.988.711 de lei.

Notează venituri anuale de 179.712 lei ca primar, adică 14.976 de lei pe lună.

Bogdan Nicolae Pivariu - primarul comunei Florești, județul Cluj

Bogdan Pivariu a câștigat un mandat în fruntea primăriei Florești în urma alegerilor locale din 2020, anterior ocupând funcția de viceprimar, din partea PNL.

Potrivit declarației de avere din 2022, Pivariu deține două terenuri intravilane și unul agricol, toate în județul Cluj. De asemenea, are un apartament în Cluj-Napoca și două case în localitatea Luna de Sus, din Cluj.

La momentul completării documentului, avea în bancă 76.909 lei. Nota venituri anuale de 105.132 de lei ca primar, adică 8.761 de lei pe lună.

Dan Niță - primarul comunei Miroslava, județul Iași

Dan Niță este primarul comunei Miroslava din anul 2008, anterior ocupând funcția de viceprimar.

Dan Niță nu și-a mai depus declarația de avere din anul 2020, în ciuda faptului că documentul trebuie actualizat anual.

Potrivit ultimei declarații de avere, deține trei terenuri ce însumează circa 9 hectare, însă locația acestora este secretizată, la care se adaugă o casă.

Conduce un Mitsubishi fabricat în 2016 și susține că nu are conturi bancare. Încasa venituri anuale de 101.141 de lei ca primar, adică 8.428 de lei, plus un venit anual de 44.400 de lei din pensie, adică 3.700 de lei pe lună.

De asemenea, notează două contracte de vânzare cumpărare, în urma cărora a încasat 1.240.000 de lei, însă nu specifică ce a vândut.

Cristian Laza - primarul comunei Sânmartin, județul Bihor

Cristian Laza este primarul comunei Sânmartin din 2016, când a candidat din partea PSD. În februarie 2022, şi-a dat demisia din Biroul Judeţean al PSD şi a renunțat la funcţia de preşedinte al organizației comunale a partidului.

Potrivit declarației de avere din 2022, Laza are o casă în Sânmartin și spații comerciale în Bihor.

Conduce un Seat Altea și susține că nu are niciun ban în bancă. Declară venituri anuale de 100.957 de lei ca primar, adică 8.413 de lei pe lună.

Ioan Pavăl - primarul comunei Dumbrăveni, Suceava

Ioan Pavăl este primarul comunei Dumbrăveni din anul 2008, fiind susținut de PSD.

Potrivit declarației de avere pe care a completat-o în 2021, fiind ultima disponibilă, susține că singurul bun pe care îl deține este o casă în Germania. Notează venituri anuale de 93.272 de lei ca primar, adică 7.772 de lei pe lună.