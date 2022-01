Oamenii de știință au dezvăluit ora ceasului sfârșitului lumii: Mai sunt doar 100 de secunde până la miezul nopții VIDEO

Experții de la Buletinul oamenilor de știință din domeniul atomic, organizație non-guvernamentală din Statele Unite, au anunțat ieri cât arată ”Ceasul sfârșitului lumii”. Ora acestuia indică doar 100 de secunde până la miezul nopții, ceea ce înseamnă că omenirea este foarte aproape de distrugerea lumii.

Ceasul ”Apocalipsei”, care ticăie de exact 75 de ani, a rămas în același punct ca în 2021, dar și similar cu valoarea de acum doi ani, potrivit postului de televiziune american CNN.

”O sută de secunde până la miezul nopții reflectă hotărărea Consiliului de la Bulletin of Atomic Scientists, care arată că suntem blocați într-un moment periculos, unul care nu aduce nici stabilitate, nici securitate.

Evoluțiile pozitive din 2021 nu au reușit să contracareze tendințele negative, pe termen lung”, a spus Sharon Squassoni, co-președinte al Consiliului științific al Buletinului, care stabilește ora ceasului.

Ce este Doomsday Clock?

Buletinul atomic al oamenilor de știință a fost constituit în 1947 de un grup de cercetători din domeniul nuclear care a lucrat la Proiectul Manhattan, numele de cod dat pentru dezvoltarea bombei nucleare din timpul celui de-Al Doilea Război Mondial.

Inițial, el a fost conceput pentru a măsura amenințările nucleare din lume, dar din 2007 Buletinul a luat decizia de a include și schimbările climatice în evaluările sale. Doomsday Clock este stabilit în fiecare an, la începutul lunii ianuarie de către exeperții din Consiliul de știință și securitate al Buletinului, în consultare cu Boards of Sponsors, care include 11 laureați ai premiului Nobel.

Ce se întâmplă dacă ceasul ajunge la miezul nopții?

Ceasul nu a ajuns niciodată la miezul nopții în cei 75 de ani de existență, iar Rachel Bronson, CEO al Buletinului speră ca acest lucru să nu se întâmple.

”Când ceasul este la miezul nopții, înseamnă că a avut loc un fel de schimb nuclear sau schimbările climatice catastrofale au nimicit lumea”, a spus Bronson.

Să menționăm faptul că Doomsday Clock a arătat 17 minute în 1991, iar cea mai apropiată valoare (100 de secunde) până la miezul nopții a fost arătată în 2020, 2021 și 2022.

Cât de precis este ceasul?

Ora ceasului nu este menită să măsoare amenințările, ci mai degrabă să stârnească discuții și să încurajeze implicarea publicului în subiecte științifice, precum schimbările climatice și dezarmarea nucleară.

”Când se setează ceasul cu o nouă oră, oamenii din toată lumea ascultă”, a afirmat Bonson.

Lista de melodii ale Doomsday Clock

Ca o curiozitate, Buletinul are și o colecție de melodii care menționează sau demonstrează inspirația directă dată de ceasul sfârșitului lumii ținut de Buletin. Vă prezentăm mai jos această listă.

