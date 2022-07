Ceaiuri pentru un somn liniștit. O cană seara alungă insomniile

Un somn odihnitor este crucial pentru a funcționa corespunzător și are un impact semnificativ asupra stării de bine. Din păcate, multe persoane fie se confruntă cu insomnii, fie au un somn agitat și fragmentat.

O cană de ceai înainte de culcare poate face o adevărată diferență și poate alunga insomniile, sau vă poate asigura un somn liniștit și neîntrerupt. Totul este să alegeți plantele potrivite.

Ceai de mușețel

Ceaiul de mușețel are rol de calmare, astfel că vă va ajuta să vă liniștiți. În plus, are efect antispasmodic, antibacterian și antiinflamator.

Ceai de mentă

Menta este cunoscută pentru proprietățile sale antistres. Dacă beți ceai de mentă înainte de culcare, vă veți relaxa și va fi indus somnul. În plus, reduce stresul și anxietatea și stimulează sistemul imunitar deoarece este bogat în nutrienți precum fosfor, vitamina C și calciu. Mai mult, ameliorează afecțiunile digestive.

Ceai de tei

Ceaiul de tei are rol calmant și vă va ajuta să vă relaxați.

Ceai de floarea pasiunii

De asemenea cu rol calmant și relaxant, ceaiul din floarea pasiunii este recomandat adesea persoanelor care suferă de insomnii. În plus, combate oboseala cronică, lipsa concentrării, stările de iritare și anxietate.

Ceai de valeriană

Ceaiul de valeriană este recomandat dacă aveți palpitații, stări de nervozitate și neliniște. Nu declanșează somnolență în timpul zilei, ci doar ajută în privința relaxării.