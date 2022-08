Ceaiul la care trebuie să apelezi dacă vrei să ai un somn liniștit. Despre ce plantă-minune este vorba

Ceaiul matcha are un gust delicios. Cu toate acestea, există mai multe detalii ale acestei băuturi verzi gustoase pe care ar trebui să le iei în calcul pe lângă aroma sa și textura cremoasă. Iată motivele pentru care ar trebui să bei ceaiul matcha.

De ce să bei ceaiul matcha

Ceaiul matcha are un conținut bogat de antioxidanți, care stimulează metabolismul și încetinește sau oprește creșterea celulelor canceroase.

Ceaiul acesta este și o sursă bogată de polifenoli, care pot împiedica, de asemenea, apariția cancerului și bolilor de inimă, precum și regla nivelul glicemiei.

Îți îmbunătățește digestia

Din moment ce consumi efectiv frunze, pudra matcha conține un conținut mic de fibre, care îți poate îmbunătăți digestia.

În plus, datorită faptului că matcha este crescută de obicei la umbră, această plantă conține mai multă clorofilă, iar unii specialiști sunt de părere că poate ajuta la detoxificarea corpului și vindecarea mai rapidă a rănilor.

Are un efect calmant

Unele studii au descoperit că ceaiul matcha poate ameliora stresul. Matcha conține un compus amino numit L-teanină, care are un efect calmant, relaxant.

De asemenea, acest ceai este energizant și te poate ajuta să lucrezi mai bine. Matcha are de trei ori mai multă cafeină decât ceaiul verde obișnuit, adică aproximativ echivalentul unei cești de cafea, creând un sentiment de calm alert.

Consumul ceaiului matcha îmbunătățește capacitatea de multitasking, crește viteza de percepție, reduce oboseala indusă de muncă, îmbunătățește memoria și concentrarea.

Cum se obține și se prepară matcha

Ceaiul Matcha este atât de deosebit deoarece este obținut prin metode tradiționale. Cultivatorii chinezi și japonezi usucă rapid frunzele, pentru a evita procesul de oxidare.

Apoi le transformă într-un praf verde, de o culoare absolut fantastică, vibrantă. Cum? Prin măcinarea acestor plante în râșnite speciale. Această pudră se amestecă cu apă fierbinte, folosind o maturică hand-made din bambus.

Vasul special în care se prepară ceaiul matcha poartă denumirea de “chawan”. Acest bol pentru ceai matcha, datorită formei sale ușor conice și fund plat va ușura procesul de preparare a acestui ceai minunat.

Cum se prepară ceaiul Matcha

Pasul 1: Se pune apă la fiert, până aceasta ajunge la aproximativ 80 de grade Celsius. Dacă nu ai un termometru pentru apă, lasă capacul peste apa fiartă timp de 10 minute, iar aceasta va ajunge la temperatura ideală.

Pasul 2: Se pune aproximativ 1 gram de pudră matcha într-un “chawan”, acel bol special.

Pasul 3: Se pun aproximativ 80 de ml de apă fiartă peste și se amestecă cu chasen-ul (maturica din bambus), până se obține o spumă delicată.

Pasul 4: După ce ai amestecat aproximativ 15 secunde, poți savura ceaiul delicios.

Gustul infuziei de ceai verde Matcha

Cine nu a băut încă un astfel de ceai, probabil se întreabă ce gust are această băutură. Ceaiul are un gust delicat, ierbos deoarece Matcha are o concentrație mai mare de fibre vegetale și theanina. Pudra are o culoare verde-smarald, blandă și este foarte fină.

Ceaiul Matcha, mai bun sau nu decât ceaiul verde, obișnuit

Ceaiul verde este una dintre cele mai populare băuturi din lume. Acesta are o mulțime de beneficii asupra sănătății.

Spre deosebire de ceaiul verde, ceaiul Matcha este cultivat și preparat diferit, iar diferența majoră este că întreaga frunză de ceai este consumată.

Atât Matcha, cât și ceaiul verde provin din planta Camellia sinensis. Diferența dintre cele două constă în modul de preparare.

Specialiștii au demonstrat faptul că Matcha este mai sănătos decât ceaiul verde obișnuit. De ce? Deoarece este un preparat ce ascunde o formă specială și mai puternică a ceaiului verde.

Contraindicații

Orice aliment, băutură sau preparat are contraindicații și poate avea efecte adverse. Deoarece Matcha este foarte concentrată în substanțe, nu se recomandă să bei mai mult de două cești de ceai pe zi. Mai mult nu înseamnă întotdeauna mai bine.