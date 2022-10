Care a fost cea mai vândută icoană la pelerinajul de Sf. Parascheva. "E argintată și are coroana din zirconiu"

Peste 150.000 de pelerini au venit să se închine la moaștele Sfintei Parascheva. Ei nu au plecat acasă cu mâna goală și au ținut să-și cumpere măcar un suvenir. Cei mai mulți și-au cumpărat icoane de dimensiuni mici, mir și tămâie. Alții au investit sute de lei în amintiri sfințite de la Iași.

În funcție de bugetul fiecăruia, aceștia au plătit de la 3 până la peste 1.000 de lei pentru o icoană care o înfățișează pe Cuvioasa, scrie BZi.ro.

La magazinul Mitropoliei Moldovei și Bucovinei și la tarabele cu produse bisericești a fost coadă.

„Se dau cel mai bine iconițele de 3 lei, 10 lei, tămâia, mirul. Oamenii vin de peste tot din țară și cumpără de la noi. Vor să aibă ceva, o amintire, de la Sfânta Parascheva. Anul acesta e mai multă lume, au venit mai mulți credincioși”, susține un alt comerciant.

Cei care au avut un buget mai mare au plătit de la câteva sute la peste 1.000 de lei pentru o icoană.

„Aceste icoane este făcută din lemn, nuc sau cireș, este argintată, iar coroana are zirconiu. În București sunt făcute. Am observat că sunt persoane care cumpără și mai scumpe, vor ceva mai deosebit. Am dat și icoane de câteva sute de lei, și de peste 1.000 de lei. Unii credincioși vin și iau în fiecare an. Anul acesta e mai bine la vânzări pentru că e după pandemie”, mai spune unul dintre comercianții veniți la Iași.

Racla Sfintei Parascheva este o bijuterie din aur, argint și pietre prețioase.

