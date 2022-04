Cristi Danileț, unul dintre cei doi candidați ai USR la funcția de judecător CCR, a fost audiat miercuri, 27 aprilie. Avizul primit de acesta a fost unul pozitiv.

Danileț a descris experiența audierii pe contul său de Facebook.

”Later edit: AVIZ POZITIV

Audieri pentru CCR:

Am făcut o prezentare a activităţii mele profesionale: școli absolvite, posturi ocupate la instanțe, la Minsterul Justiției și la CSM.

Am arătat activitatea mea științifică, constând în publicații in revistele de specialitate, proiecte internaționale, sesiuni de comunicare științifică.

Am arătat câteva aspecte pe care le-aș vedea îmbunătățite în modul de funcționare a CCR: pronunțarea hotărârilor odată cu motivarea, sistematizarea jurisprudenței, explicarea acesteia pe ințelesul oamenilor, motivarea obligatorie a opiniilor minoritare”, scrie el pe rețelele sociale.

Cristi Danileț mai menționează că a răspuns întrebărilor deputaților despre dreptul UE, statutul CCR.

A ținut să sublinieze că nu a ”negociat nimic politic pentru a fi nominalizat”.

”Acum un an am discutat în ICDE posibilitatea susținerii unor candidaturi la CCR din partea societății civile, iar USR a preluat propunerea. Singura discuție cu mine a fost dacă accept propunerea și am fost de acord.

Sper că am convins că îndeplinesc condițiile. Pe 3 mai va fi votul in Plen”, adaugă Danileț.

USR anunța joi, 21 aprilie, într-un comunicat, candidații USR pentru ocuparea noilor posturi de magistraţi ai Curţii Constituţionale (CCR). Alături de judecătorul Cristi Danileţ, USR îl susține pe avocatul clujean Péter Eckstein-Kovács.

Partidul justifica decizia nominalizării lui Danileț prin faptul că ”CCR are nevoie de un judecător precum Cristi Danileţ, liber, independent şi proeuropean, care să apere democraţia, separarea puterilor în stat, libertatea cuvântului şi independenţa, aşa cum Cristi Danileţ a făcut-o până acum”.