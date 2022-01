Pokerul este un joc care apare des în filme, pentru efectul dramatic. Încă de la începuturile cinema-ului, realizatorii au intuit încărcătura psihologică pe care o scenă de joc o aduce, mai ales în momentele în care eroul și personajul negativ sunt față în față. În ciuda numeroaselor scene din cinematografia mondială în care se joacă poker, nu sunt multe pelicule care au ca subiect principal acest joc. Pentru pasionații de poker și de subcultura pe care acesta a generat-o, filmele cu intrigi construite în jurul jocului sunt de neratat. De aceea, am pregătit o listă cu cele mai bune filme despre poker pe care trebuie să le vezi.

Chintă roială

Chintă roială, în original numit Rounders, este un film din 1998 care spune povestea lui Mike, un student la drept interpretat de Matt Damon. După ce își pierde toți banii la poker, el renunță la joc și se dedică studiului, dar este atras din nou în lumea cluburilor de poker de un prieten recent eliberat din închisoare. Datoriile se acumulează și Mike intră într-o spirală a problemelor din care trebuie să iasă cumva. Chintă roială este un film apreciat și astăzi, datorită scenariului și jocului actorilor. Pe lângă Matt Damon, din distribuție au făcut parte și John Malkovich și Edward Norton. Dacă acest film îți trezește cheful de poker, consultă site-ul cazinoz.ro pentru a descoperi cazinouri online.

Puștiul din Cincinnati

The Cincinnati Kid este un film clasic, considerat de mulți cel mai bun film despre poker. A apărut în 1965 și a atras imediat atenția cinefililor, datorită numelor mari din distribuție, ca Steve McQueen, Edward G. Robinson și Ann-Margret. Acțiunea se petrece în anii ‘30, în New Orleans, unde Cincinnati Kid, un tânăr jucător de poker, acumulează succese, până când îl întâlnește pe marele campion Lancey Howard.

Poker King

Dacă vrei să vezi un film diferit despre acest joc, Poker King merită atenția ta. Filmul a fost produs în Hong Kong și lansat în 2009. Acțiunea se petrece în Macao, paradisul gamblingului din Asia. Scenariul este aparent simplu: un tânăr pasionat de poker online trebuie să demonstreze că este îndeajuns de matur pentru a conduce compania tatălui său. Nu este însă o comedie ușoară, ci o analiză complexă a lumii jucătorilor de poker și a resorturilor psihologice implicate în joc.

O călătorie cu miză mare

Traducerea românească a titlului nu este la fel de expresivă ca cel original, Mississippi Grind. Lansat în 2015, acest film are două teme: prietenia și jocul de poker. Regizorul mută jocul la un alt nivel, pentru că aduce conceptul de valoare estimată din poker în relațiile interumane. Curtis, un jucător bun de poker care călătorește dintr-un oraș în altul, acceptă ca Gerry, și el un jucător, să-l însoțească. Noul companion este însă un nepriceput la poker și, în general, în viață. Însă Curtis vede un om valoros dincolo de aceste defecte, așa că, de dragul prieteniei, nu renunță la Gerry.

All in: The Poker Movie

Spre deosebire de filmele de mai sus, care sunt ficționale, acesta este un documentar. Dacă ești pasionat de joc, merită să-l vezi, pentru că vei descoperi tot ce trebuie să afli. Filmul aduce în prim plan aspecte diverse, de la originea jocului, la evoluția industriei de poker și de la destinul marilor campioni la provocările celor care văd în joc un mod de a trăi visul american. În film apar și interviuri cu mari personalități ale pokerului, care oferă o imagine din interior a fenomenului global pe care acest joc îl reprezintă.

Filmele despre poker reflectă cu acuratețe poveștile jucătorilor, fascinația și complexitatea jocului, dar și dramele care pot apărea în lipsa unui comportament responsabil.