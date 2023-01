Cum te asiguri că ai ales bine cazarea în vacanță. "M-a salvat de câteva țepe, deși pe Booking era totul lapte și miere!"

Românii sunt cu gândul la vacanțele de vară, iar unii și-au făcut deja rezervări. Una dintre principalele preocupări este legată de condițiile decente de cazare și masă.

În fiecare an apar experiențe neplăcute ale turiștilor care se plâng că au găsit mizerie în camere sau mâncarea a fost de proastă calitate, deși au plătit sume considerabile pentru acestea.

Cei care își caută acum hoteluri în care să-și petreacă la vară concediul își iau toate măsurile de precauție. Este cazul unei românce care vrea să afle care sunt cele mai bune site-uri cu recenzii, după cum a întrebat într-o postare pe Facebook.

"Atunci când verificați recenziile unui hotel, în care site va încredeți mai mult: booking, tripadvisor sau google? Voi cum alegeți un hotel când plecați în străinătate?", a scris aceasta pe grupul Vacanțe do it yourself.

"Nota este 9,4, dar sunt doar 6 recenzii"

În unele situații, un hotel este bine cotat, însă numărul recenziilor este mic, după cum a semnalat o româncă în comentarii.

"În cazul în care nota este 9,4 dar sunt doar 6 recenzii, ultima fiind din aprilie 2022? in poze arata fffff bine."

"înseamnă că proprietatea este nouă pe booking. Până nu se strâng 5 recenzii, nu se acordă scorul. Șansele sunt 50-50. Am fost la o vilă fără scor, cu 3 recenzii și a fost de vis.

Am fost și la scor de 8,9 unde era o mizerie de nedescris.

Toți arătăm bine în poze. Vedeți și pe Google. Dacă are cel puțin 4, ar trebui să fie ok."

"Tripadvisor."

"Tripadvisor, dar mă uit și la recenziile și pozele turiștilor".

"Mă bazez cam 90% pe review-urile de pe booking"

"Eu mă bazez cam 90% pe review-urile de pe booking. Sortez după cele mai noi și citesc cât mai multe sau pe toate dacă este un nr relativ mic. De regulă nu aleg proprietăți care au rating sub 8 (depinde și de locație, uneori 9)."

"Booking, recenzii pe google".

"Citesc tot și nu cred nimic."

"Pe booking. Mă uit la notă initial, nu aleg hotel care are sub nota 8, apoi citesc recenziile."

"Booking. Dar mă uit și la tipul comentariilor. Cât de subiective sunt."

"Booking. Până acum s-a cam adeverit tot ce am citit."

"Toate 3 combinate: booking peste 8, tripadvisor și google 4. Apoi citesc comentariile oamenilor să văd dacă ceva nu-mi convine."

"Unii vor pat moale, alții vor pat tare"

"Eu aleg hotel cu punctaj peste 8,5 pe booking și mă uit cu atenție la comentariile cu nota cea mai mică, să îmi dau seama dacă și pentru mine este o problemă ceea ce îi deranjează pe alții. Unii vor pat moale, alții vor pat tare."

"Întotdeauna completez recenziile de pe booking cu cele de pe Google.

Citesc toate recenziile din ultimul an și pe cele negative din anii trecuți. Poate problemele au rămas, poate s-au rezolvat. Pe Google, văd și poze recente făcute de oaspeți."

"În general pe booking. Cam ce este peste 7,5. Depinde și câte recenzii sunt. Dacă de exemplu are nota 9 din 20 de recenzii, nu e chiar relevant. Dar din 2000 de recenzii nota 8 e ok. Apoi trebuie citit și ce anume nu le-a plăcut oamenilor. Câte unii vor să plătească 3 stele și așteaptă standard de 5, și evaluarea lor este total eronată."

"Caut site-ul/pagina hotelului și apoi consult și Tripadviser. Nu mai am încredere în obiectivitatea booking".

"Review-ul de la Booking este cel mai concludent, pentru că este făcut de oameni care au stat acolo. Am sute de rezervări la Booking și niciodată nu am dat greș. Trebuie doar să citești cu atenție review-urile, care trebuie să fie multe, nu doar 4-5, că alea nu sunt concludente."

"Cea mai mare încredere în booking, că e singurul unde poți face review doar în baza unei rezervări. Restul, ca și completare."

"Depinde de loc, dacă e o țară de încredere, gen Austria, Booking. Dacă e vorba de mai multe zile sau litoral, unde mai pot fi și țepe, le iau pe toate trei la rând, Booking, Tripadvisor, Google."

"M-a salvat tripadvisor de câteva țepe, deși pe Booking era totul lapte și miere!"

"Tripadvisor, recenzii de la turiști din toată lumea si recente. Plus că, să nu fie cu supărare, uneori conaționalii noștri sunt cam cârcotași."