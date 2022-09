Profa "super-smart" adorată de elevi. Folosește tehnologia pentru a-i cuceri: "Mi-am făcut conturi special pentru ei"

Profesorul este omul de la catedră, dar care poate fi și un bun prieten pentru elevii săi.

Există profesori ideali, iar Cătălina Georgescu este unul dintre ei. E cadru didactic de limba Engleză la Liceul Teoretic Internațional de Informatică din București și e numită de elevii săi "profa cool".

Pentru Ziare.com, Cătălina Georgescu a dezvăluit din secretele sale.

"Mi-am făcut conturi pe rețelele de socializare pentru elevii mei"

"Cred că cel mai important lucru în procesul de predare este să îți înțelegi elevii. Nu înseamnă să fii la același nivel la vârstă cu ei, dar poți simula o mică situație în care și tu ești utilizator de rețele sociale, de exemplu. Eu chiar mi-am făcut conturi, în special, pentru elevii mei.

Noi nu mai mergem înapoi, ci doar înainte. Tehnologia este liantul, legătura între profesori, adică între mine și elevii mei. Cred că tot ceea ce înseamnă tehnologie, informații noi, îi fac pe ei să te vadă ca pe un prieten", a explicat Cătălina Georgescu.

Dacă ești prieten cu ei, acordă interes materiei tale

"Și în acel moment, dacă te văd ca pe un prieten, acordă interes materiei pe care tu o predai. Deci trebuie să știi cum să fii pe partea aceasta. E primul pas. E cel mai important.

Sunt situații în care sunt foarte multe videoclipuri foarte inteligente în engleză, le dăm share împreună. Sunt lucruri destul de interesante din punct de vedere educativ", spune profesoara.

Rețelele sociale te ajută dacă știi să le folosești

"Dacă știi cum să folosești inteligent rețelele sociale și dacă îi înveți pe elevi cum să le folosească inteligent, atunci se formează instant acel liant despre care am vorbit mai devreme. În acel moment, tu ești în echipa lor. Dacă ajungi să fii așa, elevii te respectă, respectă ceea ce tu predai și le place.

Și noi, de fapt, ce vrem ca profesori. Vrem să-i atragem în primul rând spre materia pe care o predăm", a punctat Cătălina Georgescu.

Totul ține de creativitatea profesorului

"După ce îi atragem, trebuie să construim legătura și să o și păstrăm. Lecțiile dacă sunt interactive și tot timpul diferite, întotdeauna atrag.

Cred că ține foarte mult și de creativitatea fiecărui profesor în parte. Contează enorm să fii creativ și mereu să faci lucruri noi", a spus aceasta.

Trebuie să-ți iubești meseria

"Trebuie să îți placă ceea ce faci. Este esențial. În orice domeniu. Apoi, mai există un lucru. Eu nu pun foarte mult accent pe note, ci pe cunoștințe.

Dacă un elev ia o notă scăzută (...) și aici îmi amintesc de când eram eu copil. Eu dacă luam o notă mică prindeam furie, frustrare pe materie, pe profesor și nu mai eram atrasă să studiez", explică profesoara.

Le dau elevilor "a doua șansă"

"Eu acum le dau elevilor "a doua șansă". Mereu fac asta. Pentru că practic pe mine ca profesor mă interesează ca elevul meu să învețe ceea ce eu i-am dat.

Dacă nu a reușit din prima, fie pentru că nu a avut o zi foarte bună, nu s-a focusat, nu a avut timp sau efectiv nu a putut, nu are niciun rost să sacrificăm acei primi pași pe care i-am construit și să distrugem tot ceea ce am alcătuit frumos împreună. Adică, o legătură. Aceasta este esența. O legătură cu elevii tăi.

Iar faptul că eu le dau a doua șansă, prin acest lucru îi fac să iubească limba engleză și mai mult", a punctat Cătălina Georgescu.

Nu predai doar materia ta, ci îi înveți lucruri de viață

"Pentru mine mama este un model. Am văzut exemplul ei cum preda, cum îi apropia pe elevi, cum elevii îi dădeau sute de îmbrățisări. Și atunci am observat că tu ca profesor nu trebuie doar să predai materia ta, ci predai lecții de viață", explică profesoara.

E mai mult decât materia predată

"Cred că acesta este următorul pas pentru a construi acea legătură care zic eu că este indestructibilă. Pe mine mă caută copilașii care au ajuns la liceu sau la facultate. Să ne mai vedem, să mai vorbim. E mai mult decât materia predată.

Este despre a avea lecții de viață, de a pune situații personale în fața lor. Și trebuie să aducem elemente umane de fiecare dată când predăm", adaugă profesoara.

Modelul meu este mama

"Mama mea a predat biologia și educație tehnologică, iar acum s-a pensionat. Ea introducea foarte multe lecții din natură, practice, la clasă.

Și am luat și eu asta de la ea. De exemplu, de câte ori am fost în Marea Britanie sau în SUA, am adus tot felul de obiecte de acolo. Că sunt niște stegulețe, că sunt niște biscuiți speciali, dolari, sunt tocmai pentru ca ei să vadă bancnota din Statele acelea.

Faptul că învață într-un mediu tematic, din nou, îi apropie foarte mult de materia pe care o studiază", spune Cătălina.

Dau elevilor modele pozitive

"Dacă un elev are o situție de a fi neatent, de exemplu, sau să nu vrea să înțeleagă anumite lucruri, prin exemple pozitive rezolvăm tot. Adică, ascult un alt elev, iar el după ce a văzut un exemplu pozitiv și el la rândul lui va ajunge la acest exemplu.

Dacă tu îi repreșozi ceva și îi spui că nu ai făcut bine, în mintea lui tot un nu rămâne. Prin a da exemple pozitive și ceilalți se vor alătura lor", spune profesoara.

Secretul meu: evoluția

"Pe lângă faptul că sunt profesor de Limba Engleză, sunt coordonatorul de programe și proiecte educaționale de la noi de la Liceul Teoretic Internațional de Informatică. A preda fără a face și activități extra-școlare nu îmi este suficient.

De aceea, anul trecut, am obținut împreună cu elevii de liceu titulatura de Școală Ambasador a Parlamentului European. Noi an de an facem activități europene. Și toate aceste activități, diseminarea lor ne-au adus această titulatură.

De aceea am fost și cu un elev care practic a fost reprezentantul echipei noastre la Strasbourg în Parlamentul European, alături de foarte multe alte școli din toate țările UE.

Secretul meu este că vreau să ajung la evoluție. Cred că dacă toți ne gândim nu doar la noi, ci colectiv, la evoluție, înțelegem că suntem doar niște pioni, în această viață, spre progres.

Eu mereu mă gândesc la progresul nostru. Al oamenilor. Dacă tu ajuți acești copii, din clasa a V-a până la liceu și după să înțeleagă care sunt adevăratele valori, totul vine de la sine. Ei vor înțelege și vor face același lucru la rândul lor.

Dorința mea de progres, cred că acesta este secretul meu", a punctat aceasta.