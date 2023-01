Romeo Raicu, unul dintre liderii „Baricadei de la Inter”, și Radu Silaghi, cel care i-a ținut în stradă pe bucureșteni în 21 decembrie 1989 după ce le-a relatat despre masacrul de la Timișoara, au declarat luni, 30 ianuarie, în fața instanței, că nu l-au văzut pe Cătălin Rădulescu la Revoluție.

Audierea celor doi a avut loc în procesul în care fostul deputat PSD, zis „Mitralieră”, este judecat pentru fals în declarații în legătură cu obținerea certificatului de „revoluționar cu rol determinant”.

Fostul deputat PSD s-a prezentat în instanță, luni, pentru al treilea termen de judecată pe fond în dosarul în care a fost deferit justiției alături de Adrian Sanda, fost șef al Secretariatului de stat pentru recunoașterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist și alte două persoane, membri ai Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant (Corina Denisa Tănase și Cristina Valentina Chechi).

Miza procesului este modul în care „Mitralieră” a obținut, în 2016, certificatul de „luptător cu rol determinant” în baza căruia a beneficiat ilegal de 165.640 de lei.

Primul care a fost audiat ca martor a fost Romeo Raicu, luptător cu rol determinant la Revoluție, printre altele pentru participarea la Baricada din fața hotelului Intercontinental.

Rolul lui „Mitralieră” la Revoluției, un mister

Romeo Raicu: Sunt în relații de amiciție cu domnul Rădulescu. Mențin declarațiile de la urmărirea penală. Pe domnul Rădulescu îl cunosc din anul 1992. Posibil să îl fi întâlnit și până atunci, dar nu pot afirma cu certitudine. Participăm la CPUN și CFSN. Eu l-am cunoscut în calitate de deputat al PD.

Judecător: Ce ne puteți spune cu privire la calitatea lui de revoluționar?

Romeo Raicu: Arăt că eu, personal, am participat la activitatea revoluționară din 21 decembrie 1989 în București, în zona Intercontinental. De la Inter până la Biserica Italiană era o mare de oameni care protestau, prin urmare nu îmi aduc aminte să îl fi văzut pe domnul Rădulescu Cătălin în acele împrejurări.

Judecător: Ați auzit ca domnul Rădulescu să fi participat?

Romeo Raicu: Ulterior, după ce l-am cunoscut, am aflat din discuțiile cu acesta că dumnealui a fost membru în CFSN Argeș și unul dintre liderii de la Pitești și a fost student la Timișoara. Când spun liderii de la Pitești, mă refer că a fost în primele rânduri la Revoluție acolo, la Pitești. Revin și arăt că nu îmi aduc aminte dacă am aflat din discuțiile cu Rădulescu sau cu alte persoane, prin urmare nu îmi aduc aminte despre participarea lui la manifestările din Timișoara sau București. Nu știu nimic din ce s-a întâmplat la Pitești.

Procuror: La Intercontinental, în 21 decembrie 1989 ora 12.00, nu erau mii de oameni, ci sute. Cine mai era?

Romeo Raicu: Radu Silaghi, Dan Iosif, ana Istrate, Cristian Iliescu, Mihai Bălușescu... A două zi ne-am întâlnit în sediul CC și ne-am cunoscut mai bine.

Procuror: De unde cunoaște amănuntele că inculpatul Rădulescu Cătălin a fost la Timișoara? La urmărirea penală nu a menționat asta, acum o spune în premieră.

Romeo Raicu: Știu că a terminat Medicina la Timișoara. Nu mai știu de unde am aflat acest amănunt. Nu sunt sigur dacă a fost sau nu student la Timișoara, așa am aflat.

Avocat: Să ne precizeze dacă este membru al Fundației România Tânără, să ne spună anul înființării și criteriile.

Romeo Raicu: Sunt membru al Fundației România Tânără, înființată în 1990. Criteriile pe baza cărora au fost admiși membrii fundației: cei care au participat la Revoluție, dar ulterior au intrat și alți membri, care, deși nu au participat la Revoluției, respectau principiile revoluționare.

Avocat: Domnul Rădulescu a făcut parte din această Fundație?

Romeo Raicu: Probabil că da, începând din 1992.

Revoluționarul care i-a informat pe bucureșteni despre masacrul de la Timișoara

După Romeo Raicu, un alt revoluționar, Radu Silaghi, a relatat despre cum în 21 decembrie 1989 i-a convins pe bucureșteni să rămână în stradă, spunându-le ce s-a întâmplat la Timișoara.

Radu Silaghi: Sunt în relație de amiciție cu domnul Rădulescu. Declarația de la urmărirea penală corespunde adevărului. Îl cunosc din 1992, de la sediul Partidului Democrat, după o încăierare dintre Radu Berceanu și Romeo Raicu. Rădulescu era la sediul Partidului Democrat, deoarece era membru și noi pregăteam alegerile parlamentare din 1992. Ulterior, ne-am întâlnit în mai multe ocazii. Au trecut foarte mulți ani de atunci, discutam mai multe lucruri, nu în mod special despre activitatea din 1989.

Eu sunt născut în Satu Mare, crescut în Timișoara și din 1984 am rămas în București.

Am participat la activ la Revoluție în București, mai exact în perioada 21-23 decembrie 1989. În dată de 21 decembrie, când s-a „spart” mitingul din Piața Revoluției, eu am fost unul dintre cei care am oprit manifestanții să plece, spunându-le că la Timișoara au fost morți, răniți, că populația s-a revoltat împotriva regimului.

Pe 22 decembrie, dimineața, m-am întors spre Centru, până în față Ministerului Agriculturii, unde erau tancuri și armata.

Judecător: L-ați remarcat acolo pe domnul Rădulescu?

Radu Silaghi: În 21 decembrie 1989, în Piața Universității, nu cunoșteam pe nimeni. Apoi l-am cunoscut pe Romeo Raicu, Paula Ciubotaru, Iancu Marin, Dan Iosif, pe tatăl fetei împușcate la Sala Dalles, prima victimă a Revoluției din București. Eu, împreună cu persoanele respective, eram liderii care încercam să ținem manifestanții pe loc. Menționez că sunt deținător al titlului de luptător cu rol determinant.

Judecător: Cunoașteți de la domnul Rădulescu sau de la altcineva dacă el a participat în București?

Radu Silaghi: Nu știu, posibil să fi fost, n-am auzit...

Judecător: Dar la Timișoara? Poate ați auzit...?

Radu Silaghi: Nu am discutat niciodată cu domnul Rădulescu despre activitățile din timpul Revoluției.

Judecător: Ați spus așa în declarația de la parchet, vă citez: „De-a lungul timpului am fost rugat să dau declarații despre persoane care au participat, dar eu și Dan Iosif am hotărât să nu dăm asemenea declarații decât despre cei cu privire la care care eram siguri că au participat”.

Radu Silaghi: Este adevărată afirmația de la urmărirea penală. Am fost rugat de către mai multe persoane să dau declarații în legătură cu calitatea lor de revoluționari. Dar, împreună cu Dan Iosif, am hotărât să nu dăm decât despre cei în legătură cu câte eram siguri că au participat.

Pentru termenul următor, fixat pe data de 27 februarie, va fi emis un mandat de aducere pentru Codrin Ștefănescu. Acesta a lipsit de la termenul din 30 ianuarie și judecătorul a arătat că nu are la dosar vreo adresă cu privire la motivul absenței. Surse apropiate procesului au declarat pentru Ziare.com că acesta ar avea probleme medicale.

„Mitralieră”, dat pe mâna justiției ca fals revoluționar

Pe data de 20 decembrie 2021, fostul deputat PSD Cătălin Rădulescu a fost trimis în judecată de procurorii DNA pentru că ar fi obținut ilegal titlul de luptător cu rol determinant în Revoluţia din 1989.

Rădulescu este acuzat de procurori de complicitate la abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite şi fals în declaraţii în formă continuată, pentru că ar fi primit titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant”, deşi nu îndeplinea condiţiile prevăzute de lege, potrivit unui comunicat al DNA.

În acelaşi dosar, sunt deferiți justiției Adrian Sanda, fost secretar de stat în cadrul Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist (SSPR) şi preşedinte al Comisiei pentru eliberarea noului certificat de Luptător cu Rol Determinant, precum şi Corina Denisa Tănase şi Cristina Valentina Cechi, membri ai comisiei, acuzați de abuz în serviciu cu obţinere de foloase necuvenite.

Potrivit procurorilor, în cursul anului 2016, inculpații Sanda, Tănase și Cechi ar fi admis cererea de acordare a titlului de „Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant” formulată de Rădulescu, deși acesta nu a desfășurat activități revoluționare într-o localitate în care, în urma acțiunilor și confruntărilor cu forțele de represiune, au rezultat persoane ucise, rănite sau reținute înainte de 22 decembrie 1989.

Rădulescu, acuzat că a obținut foloase necuvenite de 165.000 de lei

Membrii comisiei ar fi admis cererea lui Rădulescu și ar fi constatat îndeplinirea condițiilor legale pentru acordarea titlului de Luptător cu Rol Determinant doar pe baza a două declarații (din 2015 și 2016) în care acesta ar fi precizat aspecte neconforme cu realitatea în legătură cu activitatea sa revoluționară în orașele Timișoara și București, în perioada 16-21 decembrie 1989.

Declarațiile ar fi contrazise în mod evident de documentele existente la dosarul administrativ al acestuia, existent la S.S.P.R., din care ar rezulta că inculpatul a desfășurat activitate revoluționară doar în orașul Pitești, începând cu data de 22 decembrie 1989, după fuga dictatorului, nicidecum în orașele Timișoara și București, rețin procurorii.

În urma cestor demersuri, Rădulescu a primit, prin decret prezidențial, titlul de „Luptător cu Rol Determinant” și a obținut astfel o indemnizație de gratitudine în valoare de 2.020 lei/lunar (în total 165.640 lei), începând cu data de 01.01.2015 până în octombrie 2021, potrivit DNA.