Sindicatul Liber al Marinarilor din Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) a trimis luni, 5 iulie, un comunicat de presa ca urmare a anuntului facut in ziua precedenta de ministrul Transporturilor.

Catalin Drula a declarat public ca urmeaza sa desfiinteze ARSVOM si ca a primit avizul in acest sens de la premierul Citu.

Marinarii sustin comunicat ca ministrul Transporturilor si Infrastructurii a fost informat gresit in ceea ce priveste motivul pe care l-a invocat pentru desfiintarea ARSVOM.

Organizatia sindicala subliniaza ca ministrul Transporturilor a invocat, ca argument pentru desfiintarea ARSVOM, faptul ca o "barca" a ARSVOM nu a putut sa iasa din port pentru a asista o nava ucraineana, insa in realitate nava ARSVOM a iesit din port in acel caz.

"Motivul principal care sta la baza deciziei de desfiintare si care a fost invocat de domnul ministru Catalin Drula, ca acea 'barca' nu a putut sa iasa din port pentru interventia si salvarea vietii omenesti pe mare in speta incidentului in care a fost supusa nava ucraineana, consideram ca domnul ministru a fost gresit informat si putem dovedi in acest sens cu documente justificative. Nava a primit semnalul de alertare, a iesit din port pana la distanta de 40 de mile marine dupa care aceasta a fost intoarsa din drum de catre Centrul de coordonare al Autoritatii Navale Romane", se mentioneaza in comunicatul sindicalistilor din ARSVOM.

In plus, organizatia sindicala subliniaza ca, chiar in momentele in care ministrul anunta public intentia de desfiintare a ARSVOM, a nava a agentiei actiona in zona Corbu.

"Mai mult decat atat, pe data de 04.07.2021, cand domnul ministru facea declaratii de presa in care anunta ca va desfiinta ARSVOM, o nava din cadrul acestei Agentii, la solicitarea Centrului de coordonare al Autoritatii Navale Romane, actiona in zona Corbu", potrivit comunicatului.

Sindicatul Liber al Marinarilor din ARSVOM solicita ministrului Transporturilor o intrevedere, pentru clarificarea situatiei.

"Precizam faptul ca Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare este o institutie in subordinea Ministerului Transporturilor, cu buget aprobat de catre acesta, cu toate planurile de investitii. Pe aceasta cale solicitam public o intrevedere cu domnul ministru al Transporturilor, Catalin Drula, in vederea clarificarii viitorului pe care il va avea aceasta Agentie in cadrul Ministerului pe care il conduce", se precizeaza in comunicatul semnat de presedintele Sindicatului Liber al Marinarilor din ARSVOM, Boris Alexe Lucian.

Organizatia sindicala arata ca viteza adoptarii deciziei desfiintarii ARSVOM ridica mari semne de intrebare in randul angajatilor, in contextul in care singura informatie venita de la ministerul de resort este ca atributiile ARSVOM vor fi preluate de IGSU.

"Decizia luata la nivelul ministerului consideram ca a fost o eroare, fara a avea la baza o analiza temeinica, iar consecintele in timp s-ar putea dovedi catastrofale. Mai mult decat atat, rapiditatea cu care s-a luat aceasta decizie ridica mari semne de intrebare in randul angajatilor, precizandu-se ca doar atributiile acestei Agentii vor fi preluate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (l.G.S.U.)", se mentioneaza in comunicatul sindicatului din Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare.

Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat duminica, la Timisoara, ca Agentia Romana de Salvare a Vietii Omenesti pe Mare (ARSVOM) va fi desfiintata, atributiile acesteia urmand sa fie preluate de Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), mentionand ca si-a exprimat acordul in acest sens si premierul Florin Citu.

Drula a salutat recenta actiune a procurorilor in cazul ARSVOM si a subliniat ca la respectiva institutie s-a derulat un control pornit la cererea sa.

"In martie s-a scufundat un vas ucrainean, iar vasul ARSVOM nu a prea putut iesi din port pentru ca era vreme rea, iar barca pe care ei au dat milioane de euro nu poate functiona pe vreme rea. Am trimis un corp de control acolo, control incheiat, care a ridicat o serie larga de probleme pe zona de achizitii. Anunt ca aceasta agentie va fi desfiintata, am discutat si cu premierul Romaniei si si-a dat acordul, iar atributiile sale vor fi preluate de IGSU, pentru ca, de fapt, nici nu-si prea avea rostul, iar prin felul in care au actionat - si vedem si aceste acuzatii, este un dosar in curs care va trebui finalizat - arata ca sunt suspiciuni mari de integritate, de competenta grave si vom desfiinta aceasta agentie", a explicat Catalin Drula intr-o conferinta de presa.

Directorul ARSVOM, Daniel Manole, a fost revocat din functie, joi, dupa ce a fost retinut de procurorii Directiei Nationale Anticoruptie intr-un dosar in care este acuzat de luare de mita.

