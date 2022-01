Un important lider USR vorbește în premieră de suspendarea și demiterea lui Klaus Iohannis: „Acel vot ar trece. Stomacul meu de politician îmi spune”

Fostul ministru al Transporturilor, Cătălin Drulă, vicepreședinte USR, a declarat în premieră că este convins că președintele Klaus Iohannis ar fi demis din funcție dacă se va ajunge la suspendarea acestuia, arată Aktual24, care citează Profit Tv.

„A distorsionat grav jocul politic în România un personaj, și anume Klaus Iohannis, care și-a încheiat cariera la nivel înalt în politică. Și-a construit-o pe fraudă, ne-a promis că ne scapă de PSD, a venit cu mesaj anti-PSD, a câștigat popularitate în felul ăsta, a girat niște oameni care erau PSD, dar nu pe roșu, pe galben, și de la înălțimea credibilității sale… nu mai are acum credibilitate, este prăbușit. Eu sper să discutăm cât de curând la modul trecut”, a declarat Drulă, la Profit TV.

Drulă a mai declarat că dacă se va ajunge la suspendare „acel vot (n.a. de demitere) ar trece”. „Stomacul meu de politician îmi spune, chiar dacă nu am datele statistice. Românii sunt foarte furioși că au fost înșelați, noi toți am fost înșelați. Practic noi am fost evacuați de la guvernare și principalul actor al acești mișcări a fost Klaus Iohannis, care a moșit acest USL, de unde provine de altfel”, a mai declarat Drulă, care a promis că USR va lupta cu actuală coaliție „peste tot”.

„Ne vom lupta cu acest monstru PSD-PNL cu UDMR în coadă peste tot și o să-i ținem pe cât ne permit mijloacele, o să dezvăluim ce fac”, a promis Cătălin Drulă.

La începutul lunii noiembrie 2021, președintele USR Dacian Cioloș a declarat că USR nu susține demersul AUR pentru suspendarea președintelui Klaus Iohannis.

„Suspendarea președintelui acum nu e o soluție. Nu vedem ce ar aduce pentru rezolvarea crizei. Noi cerem asumarea responsabilității PNL să ne spună ce vor de viața politică. Să ne spună PNL și președintele. Florin Cîțu sper că a înțeles că a picat și acum soluția e refacerea coaliției în jurul unui guvern care să își asume reforme și să scoată țara din criză. Asta e opțiunea USR. Avem nevoie de parteneri care să își asume”, declara Dacian Cioloș în 1 noiembrie 2021.