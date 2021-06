Ministrul Transporturilor, Catalin Drula, a anuntat planuri pentru construirea unui nou drum in zona Ardealului.

Drula a declarat ca a fost lansata licitatia pentru proiectarea drumului expres Cluj-Dej, mentionand ca durata contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate este de 18 luni.

"Planul este ca acest drum expres, inclus in Masterplanul General de Transport, sa continue spre Bistrita si spre Baia Mare, bifurcandu-se astfel de la Dej", afirma el.

"A fost lansata licitatia pentru proiectarea drumului expres Cluj-Dej. Durata contractului pentru realizarea studiului de fezabilitate a drumului de circa 75 de km este de 18 luni. Asta pentru ca DX Cluj-Dej beneficiaza de modelul nou de caiet de sarcini, al carui sablon a fost pregatit la inceput de an de CNAIR, care sper sa devina etalon pentru cat mai multe licitatii pe infrastructura rutiera", a afirmat, vineri, Catalin Drula, intr-o postare pe Facebook.

El a mentionat ca pe acelasi tip de caiet de sarcini modern au fost lansate in ultimele luni licitatiile pentru drumurile de mare viteza Craiova-Lugoj, Bucuresti-Alexandria sau Bucuresti-Targoviste si pentru autostrada Fagaras-Brasov.

"Astfel, ne asiguram ca proiectul este facut cu cap inca de la inceput, ca proiectarea preliminara este cat se poate de detaliata, dar lasa in acelasi timp libertate constructorilor sa ajusteze design-ul. In plus, implicarea autoritatilor locale in proiect este mai mare, iar un antreprenor serios este motivat si sustinut prin plati intermediare definite corect si corelate cu graficul de realizare a proiectului", a explicat ministrul Transporturilor.

"Cred in dezvoltarea echitabila a regiunilor si in proiecte incepute bine, care se termina cu bine", a conchis Drula, atasand si o harta, despre care a precizat ca este doar un draft si nu reprezinta traseul final.