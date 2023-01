Cătălin Drulă, întrebat dacă USR îl susține pe Nicușor Dan pentru un nou mandat: ”Nu am rupt legăturile niciodată”

Cătălin Drulă a afirmat că este încă devreme să se pronunţe dacă USR va susţine o nouă candidatură a lui Nicuşor Dan pentru un al doilea mandat la Primăria Capitalei, însă va fi o decizie pe care o va lua împreună cu colegii de partid şi va fi bazată pe performanţă, perspective şi opţiunile reale pentru Bucureşti. „În niciun caz nu lăsăm Bucureştiul pe mână Gabrielei Firea, din nou”, a completat preşedintele USR.

„Noi nu am rupt legăturile cu domnul Nicuşor Dan niciodată. De altfel, am fost unul dintre cele două partide. Dumnealui a ajuns primar al Bucureştiului susţinut de USR şi PNL Bucureşti. Este încă devreme pentru acest moment (întrebat dacă l-ar mai susţine o dată – n.r.). Văd şi unele lucruri care nu s-au întâmplat în Bucureşti de 10 sau 15 ani. De exemplu, asanarea finanţelor oraşului. Recent a anunţat că am scăpat, în sfârşit de datorii. Noi facem parte dintr-o coaliţie de guvernare locală la Bucureşti, alături de PNL. Avem încă o colaborare. De asta nu şi-a retras PNL susţinerea pentru domnul Nicuşor Dan”, a declarat Cătălin Drulă, întrebat marţi la TVR Info dacă USR va avea candidat propriu la Primăria Capitalei sau îl va susţine tot pe Nicuşor Dan pentru un al doilea mandat.

El a adăugat că este încă devreme ca USR să ia o decizie acum cu privire la candidatul la PMB, însă în niciun caz nu va lăsa Bucureştiul, din nou, „pe mâna Gabrielei Firea”.

„Pentru 2024 este încă devreme şi este o decizie pe care o iau împreună cu colegii mei din partid, bazată pe performanţă, pe perspective şi pe ce opţiuni reale are Bucureştiului. În niciun caz nu lăsăm Bucureştiul pe mână Gabrielei Firea, din nou”, a conchis liderul USR.