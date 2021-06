Centura Bacaului este gata. Anuntul a fost facut de ministrul Transporturilor Catalin Drula. El a promis ca in prioada imediat urmatoare aceasta varianta ocolitoare va fi data in folosinta.

Drumul care va ocoli orasul Bacau are o lingime de peste 30 de kilometri, iar peste jumatate sunt la profil de autostrada. Joi, ministrul Drula si vicepremierul Dan Barna a vizitat si ultimul din cele trei tronsoane ale proiectului. Acesta este finalizat insa va fi dat in folosinta abia dupa ce Compania de Drumuri va face receptia lucrarilor.

"CENTURA ORASULUI BACAU - LUCRARI INCHEIATE!

Astazi am fost intr-o vizita pe ceea ce a fost pana deunazi santierul Centurii Bacau, alaturi de vicepremierul Dan Barna.

Ma bucur sa vad ca lucrarile la sectorul 2 - ultimul dintre cele trei ale proiectului - au fost terminate.

Constructorul a solicitat Companiei de drumuri sa organizeze receptia lucrarilor, astfel ca, in perioada imediat urmatoare, vom da in folosinta integral aceasta varianta de ocolire.

Cateva date despre proiect:

✔️ Centura Bacau are o lungime de 30,8 km, dintre care 16,2 km sunt la profil de autostrada.

✔️ Cuprinde 7 poduri, 9 pasaje, 1 nod rutier.

✔️ Valoreaza 668 de milioane de lei, fara TVA.

✔️ Este formata din 3 sectiuni:



1. Intre DN2 Sud si DN2 Nord (20,3 km). Aici este inclus tronsonul de autostrada. Data in trafic in decembrie anul trecut.

2. Intre DN2 Nord si DN15 (3,2 km) - aceasta este sectiunea in curs de deschidere.

3. Intre DN2 Sud si DN11 (7,3 km), inaugurata in septembrie 2020.

Centura orasului Bacau este parte din A7 - Autostrada Moldovei, cel mai mare proiect propus pentru finantare prin PNRR",a scris Catalin Drula pe Facebook.

Ma voi asigura ca A7 continua spre Suceava si Siret si ca vom reusi finalizarea proiectarii si atragerea finantarii europene prin Programul Operational Transport (2021-2027) pentru cele 2 tronsoane de nord.

Inca de dinainte sa iau in primire portofoliul de ministru, stiam de proiectele din Moldova, intarziate inacceptabil de mult.

Cu atat mai mult sunt constient acum de problemele infrastructurii de aici, cand citesc zilnic mesajele si comentariile voastre.

Moldova s-a saturat sa fie ignorata. Moldova are nevoie ca de aer de autostrazi, de cai ferate modernizate, de o retea civilizata de drumuri sigure care nu doar sa tina pasul cu dezvoltarea zonelor urbane mari, precum Iasiul si, dar si sa "traga in sus", echitabil si uniform, toate regiunile ei. Asta am promis si asta vom livra", a mai scris Catalin Drula pe pagina de Facebook.