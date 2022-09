Cătălin Drulă, posesor de BMW, despre BMW-urile cumpărate de „Poliția lui Bode”: „Președintele și prietenul său sunt mulțumiți”

Președintele USR, Cătălin Drulă, posesor de BMW, potrivit declarației sale de avere, acuză Poliția Română că la achiziția de mașini noi a întocmit un caiet de sarcini cu dedicație, astfel încât doar BMW, vândute prin firma unui apropiat al președintelui Klaus Iohannis, să se încadreze.

Drulă acuză „Poliția lui Bode” că minte atunci când spune că a făcut un experiment din care a reieșit că licitația a fost făcută astfel încât să poată fi cumpărate doar BMW-uri.

„Cu un minim efort, am documentat cum au făcut băieții o licitație cu dedicație. Să zicem că vrei să cumperi 600 de BMW-uri 320ix de la prietenul președintelui. Ai putea să ceri o berlină, relativ puternică (min. 175 cai putere), pe benzină, cu cutie automată, tracțiune integrală, accelerație de la 0-100km/h în cel mult 8 secunde. Ai putea.

Dar ce te faci dacă vine un ofertant cu Skoda Octavia 2.0 TSI DSG 4X4 care se potrivește la toate, dar costă numai 28.000€ pe când BMW-ul e 38.600€? Cum ce faci? Pui în caietul de sarcini înălțime maximă de 1450mm și Octavia nu se califică pentru că are 1469mm. Bonus: elimini și Volkswagen Passat-ul care are 1456mm”, scrie Drulă, pe Facebook.

Liderul USR susține că pentru a elimina și Audi A4 40 TFSI quattro „care costă tot 38.600€ și se potrivește la toate cerințele sau le depășește” a fost introdusă cerința „cutie de viteze automată CU MINIM 8+1 TREPTE”.

„Ce să vezi? Pe A4 e S-tronic cu 7+1 trepte. O diferența irelevantă în practică și mai ales în practica poliției. Faci o căutare de piață și vezi că se mai potrivesc niște modele care te-ar putea amenința.

Mercedes C 200 4MATIC. Ăsta e periculos. Are tot ce are și BMW-ul, ba chiar și cutie cu 9+1 trepte (9G-TRONIC). Prețul e competitiv, 41.000€, deci riști dacă nu-l elimini. Soluția? Motor de minim 1,9 litri. Mercedesul are doar 1,5 litri, deși scoate din ei 224 de cai-putere și te lipește de scaun la 7,1 secunde până la 100km/h. Afară și cu C200. Ce rămâne care să se potrivească cu specificația ta? Numai variante care nu pot concura. Un Mercedes C300 4MATIC de 47.000 €, un Alfa Romeo Giulia Veloce de 50.000 € și un Jaguar XE P300 AWD cu producție și disponibilitate mică. Ți-a reușit dedicația, președintele și prietenul său sunt mulțumiți”, scrie Cătălin Drulă, pe Facebook.

Şeful Poliţiei Române, Benone Marian Matei, a făcut precizări luni, 26 septembrie, privind achizițiile autospecialelor BMW pentru dotarea IGPR, precizând că procedura a fost supravegheată de Agenţia Naţională de Achiziţii Publice.

Benone Marian Matei a declarat că au fost mai multe proiecte pentru sporirea mobilităţii la nivelul Poliţiei Române.

Sindicatul a acuzat conducerea IGPR că nu s-au consultat cu polițiștii înainte de a organiza licitația, astfel că dotările prevăzute în caietul de sarcini n-au a face cu nevoile reale ale agenților de la rutieră. Chiar dacă noile mașini vor fi unele „de marcă”, sindicaliștii arată că acestea tot n-au șasiu întărit, iar infractorii băgați pe bancheta din spate tot nu vor fi separați de polițiști print-un grilaj.