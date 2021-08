Amenzi de 1,5 milioane de lei pentru TIR-urile spre și dinspre Portul Constanța. Drulă: „Punem stop practicilor ce duc la stricarea drumurilor naționale”

Sancţiuni în valoare de peste 1,5 milioane de lei au fost aplicate în urma unei acţiuni de control efectuate de către Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR), a anunţat, luni, ministrul Transporturilor, Cătălin Drulă.

"Controale ISCTR: sancţiuni de peste 1,5 milioane de lei. Spunem stop practicilor ilegale din transporturi care duc la stricarea drumurilor naţionale. Inspectoratul de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier tocmai a încheiat o acţiune de control care a durat o săptămână şi care a avut ca scop protejarea drumurilor intens tranzitate de camioane şi TIR-uri, spre şi dinspre Portul Constanţa. Nu mai putem să permitem ca drumurile să fie distruse de cei care supraîncarcă vehiculele de transport", a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

El a subliniat că 16 echipaje ale ISCTR au stat în teren 24 de ore din 24, de pe 1 până pe 8 august.

"Iată câteva date finale despre amploarea şi efectele operaţiunii desfăşurate pe A2, E60 şi E87, cu 16 echipaje ale ISCTR care au stat în teren 24 de ore din 24, de pe 1 până pe 8 august: 817 de vehicule au fost verificate; 542 de vehicule au fost cântărite; 196 de vehicule au fost imobilizate până la intrarea în legalitate; 266 de procese verbale întocmite pentru constatarea a 321 de contravenţii; peste 1,5 milioane de lei - cuantumul sancţiunilor aplicate de inspectori", a punctat Cătălin Drulă.

Ministrul Transporturilor a subliniat că vor mai fi organizate astfel de controale pe plan naţional.

"Am discutat cu noua conducere a ISCTR şi mă bucur să anunţ că acţiunea nu va rămâne singulară. Aşa cum am cerut, asemenea controale vor fi organizate pe plan naţional şi tot mai des de acum înainte. Echipajele de control ISCTR au ca sarcină să se asigure că cei corecţi nu sunt dezavantajaţi de concurenţa neloială a celor care nu respectă regulile. Aşadar, am un mesaj clar pentru transportatori: trebuie să respecte legea", a mai scris Cătălin Drulă pe contul său de Facebook.