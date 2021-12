Magic Jackpot nu este doar un nume! Un jucător a câștigat 50.000 RON la o rotire fără miză reală. Interviu cu câștigătorul

Rar trece o lună fără să citim o știre despre un jucător care a câștigat sume impresionante la cazino, însă, de regulă, este vorba despre premii primite în urma unor jocuri cu mize reale.

Până la urmă despre asta este vorba în industria de gambling. Te bucuri de jocurile preferate pe bani reali și, în funcție de norocul și abilitățile tale, îți poți înmulți sau pierde banii, la fel de bine.

Subiectul acestui articol este diferit de majoritatea celor de acest gen, deoarece este vorba despre un câștig impresionant, de 50.000 RON, obținut de un client al cazinoului online Magic Jakpot în urma unei rotiri efectuate fără niciun cost. Trebuie doar să crezi!

Cum a fost posibil acest lucru?

Luna cadourilor a început cum nu se putea mai bine pentru T.D. din Oradea, care a câștigat marele premiu jackpot în valoare de 50.000 RON la Magic Wheel - Roata Norocului disponibilă o dată pe zi la Magic Jackpot Casino pentru toți clienții care au efectuat minim o depunere.

Magic Wheel este o roată împărțită în 8 secțiuni, de la Necâștigător și diverse cadouri, până la marele premiu 50.000 RON Magic Jackpot. Orice client eligibil primește premiul inscripționat în secțiunea care se oprește în dreptul indicatorului de deasupra roții.

Postarea făcută de T.D. pe un grup de profi de pe Facebook,a stârnit o serie de comentarii în rândul celor pasionați de jocuri de casino, care au ținut să-l felicite pe câștigător, dar și să-i pună diverse întrebări despre experiența de care a avut parte chiar acum, la scurtă vreme înaintea Sărbătorilor de iarnă.

T.D. a avut amabilitatea să ne răspundă la câteva întrebări

• Spune-ne cum ai trăit experiența? Ce ai simțit când ai văzut mesajul Câștigător 50.000 RON Magic Jackpot?

Eram online și trecuse de ora 12 noaptea, așa că mi-am amintit că pot accesa Roata Norocului de la Magic Jackpot. Sincer, speram să prind ceva rotiri extra la Legacy of Dead, iar când am văzut că roata s-a oprit la Jackpot-ul de 50.000 RON, am rămas mut vreme de câteva secunde.

Am făcut repede un screenshot, am ieșit din cont și am reintrat pentru a verifica dacă totul este pe bune. Ulterior, am trimis un email la serviciul de relații cu clienții Magic Jackpot, în care am inclus captura de ecran și întrebarea dacă totul este real, fiind pentru prima dată când câștig un astfel de premiu incredibil.

În doar câteva minute, am primit mesajul de felicitare plus confirmarea câștigului Jackpot și am realizat că totul este cât se poate de real.

• Cât de repede ți-au intrat banii în cont? Citeam în comentarii că ar fi creditați cu condiții de rulaj...

Am primit banii în mai puțin de 30 de ore și, cel mai important, au fost creditați cash, fără niciun fel de condiții de rulaj.

• Ce ai de gând să faci cu banii câștigați?

Pentru moment, o să-i țin în contul meu bancar, voi trata jocurile de noroc în continuare ca o metoda de distracție și, fiind un iubitor al animalelor, mă gândesc să fac și o mică donație către o organizație care se ocupă cu îngrijirea animalelor.

• Ai rulat sume mari la Magic Jackpot?

Trebuie să recunosc că am făcut câteva depuneri consistente și, chiar dacă am reușit de multe ori să acumulez câștiguri, plăcerea jocurilor m-a făcut să nu contabilizez prea multe retrageri.

• Care este cel mai mare premiu pe care l-ai câștigat la cazino înainte de acest Jackpot?

Până să lovesc acest Jackpot cu adevărat Magic, am avut și câștiguri de aproximativ 12.000 RON într-o sesiune, însă nu mereu am ales și varianta retragerii.

• De când joci la casino? Joci mai des online sau offline?

Am început să joc doar după 18 ani, mergând ocazional cu prietenii în cazinouri, dar mă bucur să pot spune că am practicat mereu un joc responsabil, păstrând jocurile la nivel recreațional, fără a le privi ca o metodă posibilă de a face bani și jucând întotdeauna doar sumele pe care mi le permit.

Inițial am mers doar în cazinouri offline, însă în ultimii ani am avut parte de multe restricții impuse de noul context global, așa că am descoperit și varianta online.

• La Magic Jackpot de când joci?

Am conturi la mai mulți operatori de jocuri de noroc pe internet, însă Magic Jackpot l-am descoperit abia în urmă cu câteva luni, fiind un cazino lansat în cursul acestui an. Magic Jackpot m-a convins prin oferta de bun-venit și reputația solidă oferită de faptul că este „parte din Superbet”.

• Mulțumim pentru timpul și informațiile acordate! Baftă multă la jocuri!

Cine este Magic Jackpot?

Magic Jackpot este un cazino online lansat în prima parte a anului 2021 și operat de compania MJP Interactive Ltd, care face parte din grupul de companii Superbet.

Este un operator licențiat ONJN (L1203785W001253) în România pe perioada 1 ianuarie 2021 – 31 decembrie 2030 și care a crescut constant pe parcursul acestui prim an de activitate.

Oferta de jocuri conține aproximativ 1.000 de titluri de la cei mai buni producători de jocuri de casino - EGT, Microgaming, Novomatic, Pragmatic Play,Relax Gaming, iSoftBet, NetEnt, Play n GO, Big Time Gaming și alții.

Pe lângă atât de popularele sloturi, în secțiunea Live Casino poți experimenta jocuri de ruletă și blackjack în compania dealerilor reali Evolution Gaming.