Rafinament imobiliar de 5 stele la The Pearl in Copou

Apartamente de lux in Copou, servicii de 5 stele si o locatie de invidiat: The Pearl

Situat pe Strada Profesor Antonin Ciolan, proiectul imobiliar The Pearl incanta prin eleganta designului arhitectural, facilitatile occidentale, elementele unice pe care le pune la dispozitia rezidentilor si ingeniozitatea proiectarii apartamentelor. Locatia proiectului este ideala pentru persoanele care iubesc sa fie aproape de obiectivele importante ale orasului, accesibile intr-un mod distret.

Feriti de zgomotul urban, rezidentii The Pearl se bucura de vieti confortabile, intr-o armonie sublima cu natura. Prin proiectul rezidential The Pearl, introducem un nou standard de calitate in segmentul imobiliare de lux in Iasi. Apartamentele de lux de la The Pearl sunt perfecte pentru persoanele care vor sa traiasca in locuinte moderne, spatioase si elegante.

Pe strada Profesor Antonin Ciolon, Charm Properties lanseaza cel mai exclusivist proiect imobiliar din Iasi: The Pearl

The Pearl are un numar limitat de 37 de apartamente de lux, cu 2, 3, 4 si 5 camere, locuri de parcare in subteran (8 locuri cu statii de incarcare pentru masini electrice, 2 locuri pentru persoane cu dizabilitati), serviciu de concierge, aparate de aer conditionat, sistem de filtrare si ventilare al aerului dar si...

•Piscina interioara

•Sauna

•Sala de fitness

Arhitectura futurista, geamurile inalte (de tip din tavan in podea), usile inalte, mobilierul de lux si locatia exclusivista transforma The Pearl dintr-un proiect rezidential intr-o sursa de fericire pentru proprietari.

Locuiti intr-un apartament de lux, intr-o comunitate rafinata, cu vecini eleganti si o pofta de viata echilibrata. Aveti la dispozitie un mod placut de trai, trecand de la forfota blocurilor traditionale la gingasia imobiliara a unei cladiri moderne. Beneficiati de serviciile unui hotel de 5 stele in propriul apartament. Viata devine o experienta unica, greu de replicat in alte cladiri rezidentiale.

The Pearl ofera rezidentilor privelisti incantatoare spre Copoul verde. Delectati-va cu fosnetul copacilor milenari din Copou si creati amintiri spectaculoase in fiecare zi. Serviciul de concierge asigura ca totul decurge fara cusur in cladire iar rezidentii isi vad de vietile lor. Proiectul rezidential se afla la doar cateva minute distanta de Parcul Expozitiei, Parcul Copou, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” sau stadionul Emil Alexandrescu. Daca preferati sa faceti sport, utilizati aparatele din sala de fitness sau porniti in aventuri de jogging pe langa bulevardul Carol I.

Aveti posibilitatea de a alege un apartament modern, proiectat pentru a incanta in fiecare zi proprietarii. Ferestrele mari permit luminii naturale sa intre camere, creand astfel un sentiment de liniste si voiosie sufleteasca. Respirati un aer proaspat in interiorul cladirii The Pearl si explorati canalele de relaxare, sport si distractie!

Descoperiti proiectul The Pearl si alegeti un apartament de lux, care sa fie in ton cu personalitatea voastra! Detalii suplimentare despre proiect la numarul de telefon 0735 848 460 sau la adresa de e-mail office@charmproperties.ro!