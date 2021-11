Proprietarii de case noi din suburbii, aflaţi la mâna autorităților pentru racordarea la apă. Ce soluții alternative pot adopta

Asistăm la expansiunea orașelor de la an la an, însă sistemele centralizate de furnizare a apei nu evoluează sub niciun chip la fel de rapid precum industria imobiliară. Și aici avem o problemă majoră.

Astfel, numeroși proprietari de locuințe se văd nevoiți să găsească soluții și să facă investiții individuale ca să asigure ap menajeră și cea potabilă.

Problema este și mai complicată în cazul în care visezi la casa aceea de undeva de pe câmp sau de la munte, izolată, unde este frumos și ai aer curat, şi te trezești că nu ai încă garantat accesul la rețelele de utilități. În acest caz, trebuie să iți calculezi bine dacă este rentabil să te branșezi la aceste rețele sau să recurgi la soluții alternative.

Cei mai mulţi locatari de la margine de oraș sau în satele din apropierea orașelor au declarat că racordarea la apă, în cele mai multe cazuri, lipsește cu desăvârșire sau lucrările durează o veșnicie.

În primul rând, “costurile de branșament la utilități variază de la câteva mii de lei la câteva zeci de mii de lei, în funcție de zona în care se află locuința.

Pe lângă toate aprobările și avizele pe care trebuie să le obții pentru racordarea la utilități, va trebui să pui deoparte o sumă considerabilă de bani și să te înarmezi cu multa răbdare, întrucât procesul poate dura luni, dacă nu ani de zile.

De asemenea, ia în considerare că în unele sate sau comune racordarea la utilități este imposibila, daca nu exista infrastructura în zona.

Iar branșamentul la rețeaua de apa și de canalizare este, poate, unul dintre cele mai importante. Mai ales daca vorbim despre o locuință în care intenționezi să locuiești pe termen lung. Vestea buna este că racordarea la apa este printre cele mai ieftine și te poate costa în jur de 3.000 de lei”, potrivit specialiștilor în amenajări de la povesteacasei.ro.

Mulți proprietari de locuințe din zone mai izolate aleg, în schimb, să nu își mai bata capul cu aceasta problema și să își construiască un put sau o fântână în curte, de unde să scoață apa, iar cu ajutorul unei pompe submersibile să o distribuie spre locurile unde au nevoie.

Cei mai mulți experți în domeniu au precizat că alternativa un foraj de puț de apă poate avea numeroase avantaje iar calitatea apei este foarte buna. Investiția în acest tip de sursă de apă este una rentabilă, nu sunt necesare intervenții speciale de mentenanță și un puț poate fi forat și exploatat toată viața.

Cât te-ar putea costa un astfel de foraj

Pentru cei care iau în calcul această investiție poate nu ar fi rău să aibă în vedere utilitatea forajelor și în ceea ce privește sistemul neconvențional de încălzire - cu ajutorul pompei de căldură.

"Prețurile diferă. În funcție de tipul de sol, de cât de dificil vă fi proiectul, de adâncimea la care se sapă - recomandat este să optați pentru un foraj de medie adâncime sau chiar mai bine, pentru cel de mare adâncime. Astfel, apa din adânc are șanse mai puține de a fi poluată.

Firma care ar urma să foreze vă estima un preț, în funcție de particularitățile fiecărui caz în parte. Inclus în preț aveți consilierea, deplasarea, forajul în sine realizat cu forajele speciale în acest sens, materialele de asemenea. Predarea vă fi la cheie, adică cu tot planul tehnic și detaliile forajului", potrivit wall-street.ro.

Lucrările de foraje puțuri sunt subiecte sensibile care se supun avizării

Daca totuși te-ai mutat la acea casa dorită, nu ai branșament la apă și alegi să execute un puț, trebuie să știi că nicio lucrare de construcții nu se poate executa fără un proiect, fără o documentație care se supune aprobării.

În cele mai multe cazuri, firmele care execută astfel de lucrări, proiectează și întocmesc toată documentația necesară unui foraj, se ocupă şi de relația cu autoritățile, de absolut orice hârtie. Trebuie doar să ai bani şi nervi pentru şantier.

Despre forări puțuri la mică adâncime se poate spune că sunt lucrări ieftine, din acest motiv sunt preferate de către o mare parte din clienți, însă nu sunt de preferat.

Potrivit specialiștilor din domeniu, cine dorește apă de calitate vă alege întotdeauna puțuri de adâncime. “Motivația forării unui puț de adâncime constă doar în calitate. Căci un foraj care se alimentează din primul strat de apă, acesta vă fi pânza freatică. Ori, după cum se știe, pânza freatică este deja un rezervor de apă poluată.

Calitatea acestei ape nu mai este cea de acum 40-50 de ani, în ea se varsă toate scurgerile, toți agenții poluatori, precipitațiile care aduc apa din atmosfera poluată.

V-ați putea gândi și la varianta că pentru grădină să folosiți apa dintr-un foraj de suprafață. Iar pentru consum și gătit să folosiți apa îmbuteliată. Ar fi o soluție de compromis, probabil mai ieftină decât un foraj la mare adâncime. Însă gândiți-vă ce fel de culturi veți obține dacă le stropiți cu o apă plină de nitriți și pesticide. Șțiți desigur răspunsul, așa că nu mai ezitați și alegeți puțuri de adâncime" au explicat cei de la tipfor.ro.

Foraje geotermale și foraje puțuri pentru pompe de căldură

Acest tip de forări sunt diferite de forajele pentru puțuri de apă, în sensul că se urmărește punerea în valoare a energiei termice a pământului. Așa cum o pompă de căldură este cu totul altceva decât o pompă de scos apa dintr-un puț de apă potabilă.

Folosirea energiei termice a pământului pentru încălzirea imobilelor a devenit un fapt relativ obișnuit și pentru România, cu precădere în vestul țării. Totuși, încălzirea locuințelor folosind energia termică a pământului are altă dimensiune în alte țări. Comparativ cu cea de la noi.

Deși foraje se fac și într-un caz și în celălalt, trebuie să făcută distincție între sistemele de încălzire care folosesc apele termale și cele care folosesc energia termică.