STUDIU Care este profilul cumparatorului de locuinte din marile orase si ce fel de locuinte cauta

Unul din patru romani declara, in mod spontan, ca achizitia unei locuinte reprezinta un obiectiv principal pentru 2021, potrivit unui studiu realizat de compania de cercetare Unlock Research la solicitarea Imobiliare.ro.

Persoanele care au achizitionat in ultimul an o locuinta in zona marilor orase s-au orientat in principal spre apartamente cu doua camere, amplasate in cladiri finalizate inainte de anul 2015, bugetele de achizitie situandu-se, in majoritatea cazurilor, sub 60.000 de euro.

"Pe de alta parte, cei care au de gand sa cumpere o locuinta in perioada urmatoare sunt interesati mai degraba de imobile noi, mai ales case/vile si au la dispozitie bugete mai mari. 32% dintre respondenti dispun de bani din resurse proprii pentru o achizitie, in vreme ce 60% au nevoie de o finantare bancara, iar 8% ar fi interesati de sistemul de rate la dezvoltator", subliniaza Daniel Crainic, director marketing Imobiliare.ro.

Dintre tendintele majore in materie de locuire reperabile in contextul epidemiei de Covid-19, de mentionat este dorinta de a locui mai aproape de natura, inclusiv in comunitati situate in afara marilor orase.

Venituri medii si peste medie

Dintre participantii la studiu, 55% au fost femei, iar 45%, barbati, cu varste cuprinse intre:

18 si 25 de ani (10%),

26 si 35 de ani (41%),

36 si 45 de ani (29%),

46 si 55 de ani (20%).

57% dintre respondenti au declarat ca sunt casatoriti, in vreme ce 22% locuiesc cu parintii, 17% locuiesc singuri, iar 4%, sunt divortati/vaduvi. Din punctul de vedere al repartitiei geografice, 50% dintre persoanele intervievate sunt din zona Bucurestiului, 10% din Cluj-Napoca si imprejurimi, 10% din zona Constantei, 14% din Iasi si imprejurimi, 8% din zona Timisoarei, iar 9% din Brasov si localitatile invecinate.

In ceea ce priveste nivelul de educatie, 78% dintre respondenti au studii superioare, 22% au studii medii si doar 1%, studii sub medie. Majoritatea participantilor la studiu au o situatie solida din punct de vedere financiar: 46% au venituri ridicate (peste 3.500 de lei per membru de familie), 42% au venituri medii (intre 1.500 si 3.500 de lei de persoana), iar doar 3% au venituri scazute (sub 1.500 de lei de persoana) - in vreme ce 10% nu au raspuns la aceasta intrebare.

Bucuresti: doua treimi, potentiali cumparatori

In zona Capitalei, 57,5% dintre cei chestionati sunt potentiali cumparatori, in vreme ce 42,5% au incheiat deja o tranzactie - 70% din totalul achizitiilor fiind pentru uzul personal, 15% in scop investitional, iar 15% pentru alta persoana (cum ar fi un membru al familiei). Din totalul respondentilor, 9% au declarat ca au achizitionat/intentioneaza sa achizitioneze un apartament cu 2 camere, 35%, o casa, 19%, un apartament cu 3 camere, 7%, o garsoniera, iar 28%, un apartament cu 4 camere sau mai mult.

Imobilele mai noi de 2015 sunt preferate de 66,2% dintre locuitorii marilor orase, iar, ca buget, 6% dintre acestia se situeaza sub 40.000 de euro, 22%, intre 40.001 si 60.000 de euro, 33%, intre 60.001 si 80.000 de euro, 19%, intre 80.001 si 100.000 de euro, iar 20% depasesc 100.000 de euro.

Brasov: trei sferturi ar vrea sa-si cumpere o locuinta

In orasul de la poalele Tampei (si imprejurimi), 74,5% dintre cei intervievati sunt persoane care ar dori sa faca o achizitie in perioada urmatoare, in vreme ce 25,5% au facut deja asta; 69% dintre tranzactii au in vedere uzul personal, 15%, o investitie, iar 16%, sunt in beneficiul unei alte persoane. 11% dintre clientii din zona Brasovului au avut/au in vedere un apartament cu 2 camere, 38%, o casa, 16%, un apartament cu 3 camere, 4%, o garsoniera, iar 31%, un apartament cu 4 camere sau mai mult.

Imobilele finalizate dupa 2015 sunt preferate in proportie de 67,3%, iar bugetele sunt distribuite in felul urmator: 11% sub 40.000 de euro, 27% intre 40.001 si 60.000 de euro, 33% intre 60.001 si 80.000 de euro, 15% intre 80.001 si 100.000 de euro, iar 15% peste 100.000 de euro.

Cluj: patru din 10 sunt deja proprietari

In capitala Transilvaniei, 62% dintre respondenti sunt potentiali cumparatori, iar 38% au devenit deja proprietari - in conditiile in care 76% dintre tranzactii au fost pentru uzul personal, 19%, in scop investitional, iar 5%, pentru alta persoana.

7% dintre clientii din aceasta zona a tarii au avut/au in vedere un apartament cu 2 camere, 29%, o casa, 31%, un apartament cu 3 camere, 5%, o locuinta monocamerala, iar 28%, un apartament cu 4 camere sau mai mult.

Constructiile finalizate dupa 2015 sunt preferate de 63,8% dintre clienti, 5% dintre acestia au avut/au bugete mai mici de 40.000 de euro, 24% se incadreaza intre 40.001 si 60.000 de euro, 22%, intre 60.001 si 80.000 de euro, 24%, intre 80.001 si 100.000 de euro, iar 24% depasesc 100.000 de euro.

Constanta: unul din trei este deja proprietar

In orasul de la malul marii, 64,4% dintre participantii la studiu sunt persoane care doresc sa achizitioneze o locuinta anul acesta, in vreme ce 35,6% au facut deja acest lucru in ultimul an; 61% dintre tranzactii au avut/au ca scop uzul personal, 27%, o investitie, iar 12%, beneficiul altei persoane.

5% dintre cei intervievati au optat/vor opta pentru un apartament cu 2 camere, 41%, pentru o casa, 17%, pentru un apartament cu 3 camere, 5%, pentru o garsoniera, iar 32%, pentru un apartament cu 4 camere sau mai mult.

Per ansamblu, preferintele cumparatorilor se indreapta, in proportie de 66%, spre imobile mai noi de 2015, iar puterea de cumparare este impartita astfel: 5% sub 40.000 de euro, 31% intre 40.001 si 60.000 de euro, 29% intre 60.001 si 80.000 de euro, 15% intre 80.001 si 100.000 de euro, iar 20% peste 100.000 de euro.

Iasi: patru din 10 ieseni vor o casa

In capitala Moldovei, 73,2% din totalul celor intervievati sunt potentiali cumparatori, in vreme ce 26,8% au trecut deja printr-o tranzactie imobiliara in ultimul an; 70% dintre achizitii au vizat/vizeaza uzul personal, 16%, o investitie, iar 15% se fac in beneficiul altor persoane.

Din punctul de vedere al dimensiunii locuintei, 5% dintre clienti vor un apartament cu 2 camere, 39%, o casa, 17%, un apartament cu 3 camere, 2%, o garsoniera, iar 37%, un apartament cu 4 camere si peste. Imobilele mai noi sunt preferate in proportie de 62,2%, iar 15% dintre clienti dispun de pana la 40.000 de euro, 30% au intre 40.001 si 60.000 de euro, 38%, intre 60.001 si 80.000 de euro, 15%, intre 80.001 si 100.000 de euro, iar 2%, peste 100.000 de euro.

Timisoara: opt din 10 timitoreni vor casa pentru uz personal

In zona Timisoarei, 72,3% dintre persoanele intervievate sunt potentiali cumparatori, iar restul de 27,7% au facut deja o achizitie - 77% dintre tranzactii avand ca scop uzul personal, 9%, o investitie, iar 15% fiind in beneficiul altei persoane. 9% dintre clientii din aceasta zona a tarii au fost/sunt interesati de apartamente cu 2 camere, 30%, de o casa, 11%, de un apartament cu 3 camere, 9%, de o garsoniera, iar 43%, de un apartament cu 4 camere sau mai mult.

Imobilele noi atrag atentia a 63,8% dintre cumparatori, iar bugetele sunt defalcate in felul urmator: 15% sub 40.000 de euro, 15% intre 40.001 si 60.000 de euro, 30% intre 60.001 si 80.000 de euro, 32% intre 80.001 si 100.000 de euro, iar 9% peste 100.000 de euro.

Studiul mai releva ca 53% dintre cei care au achizitionat o proprietate in ultimul an au lucrat cu un agent imobiliar, in vreme ce un procent similar (tot 53%) dintre potentialii cumparatori sunt interesati de o asemenea colaborare.

Dintre cei care au beneficiat deja de serviciile unui broker, doar 9% nu au fost satisfacuti, in vreme ce 57% au fost satisfacuti, iar 35% s-au declarat neutri in aceasta privinta.

Motivele mentionate pentru colaborarea cu un agent imobiliar au fost, in ordinea importantei relevate de raspunsurile participantilor, urmatoarele: economia de timp, ajutorul acordat in procesul de intocmire a actelor, facilitarea accesului la cat mai multe proprietati din piata, consilierea oferita cu privire la calitatea proprietatii, timpul economisit in contactarea vanzatorilor si ajutorul acordat in procesul de negociere.