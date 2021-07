Cartierele din Bucuresti unde preturile apartamentelor a crescut cu 30%. Cat costa o locuinta in centru fata de una la periferie

Apartamentele din mai multe cartiere ale Capitalei au inceput sa se scumpeasca, pretul cerut in luna iunie, de proprietari fiind cu peste 25% mai mari fata de luna precedenta, insa sunt si zone in care pretul a scazut cu aproape 10%.



Cele mai mari cresteri de pret ale apartamentelor de doua camere inregistrate in luna iunie fata de mai au fost observate in zonele Universitate-Kogalniceanu, unde majorarea este de 25%, Victoriei-Romana, cu o crestere de 22,5%, Grivita-Gara de Nord cu 21%, si Mai - Domenii, unde cresterea a fost de 20%, scrie Economica.net.

Pretul mediu cerut pentru un apartament de doua camere la Universitate-Kogalniceanu este de 106.700 de euro, in timp ce in zona Grivita-Gara de Nord, pretul mediu cerut in iunie a fost de aproape 68.000 de euro, arata datele statistice ale portalului Anuntul.ro, analizate de economica.net.

Tot cresteri ale preturilor la locuinte s-au mai inregistrat si in cartierele Bucurestii-Noi - Damaroaia, unde cresterea lunara a fost de 18%, in Floreasca-Dorobanti cresterea a fost de 13,4%, iar in Unirii si 13 Septembrie cresterea a fost de 12%.

Cartiere cu preturi scazute

Cea mai mare scadere de pret la locuintele din Bucuresti s-a inregistrat in luna iunie in zona Pantelimon, unde cerintele proprietarilor s-au redus. Un apartament cu doua camere a avut un pret mai mic cu 9,7% in iunie fata de luna mai. Un apartament cu doua camere in Pantelimona a avut in luna iunie un pret mediu de 59.304 euro, similar cu luna ianuarie a acestui an.

O scadere similara s-a inregistrat si in cazul locuintelor din zona Vitan, de 9,2%. Fata de luna ianuarie, scaderea este si mai mare, de aproape 16%.Cu aproape 4% s-au redus preturile la apartament in zona Iancului-Mihai Bravu, iar cele din zona Tineretului-Timpuri Noi s-au redus si ele cu 3%.



O alta analiza arata ca si in luna mai pretul apartamentelor din marile orase au inregistrat fluctuatii importante, scrie Adevarul.ro.

Pe parcursul lunii mai, apartamentele disponibile spre vanzare in Capitala au inregistrat un avans general de 3,8%, de la o medie de 1.430 de euro pe metru patrat util, pana la 1.484 de euro pe metru patrat.

Pretentiile vanzatorilor s-au majorat pe ambele segmente de piata analizate, insa intr-o masura sensibil diferita: locuintele din blocurile vechi s-au apreciat cu 0,9% (de la 1.402 euro pe metru patrat, la 1.415 euro pe metru patrat), in vreme ce unitatile locative nou-construite au inregistrat o crestere de 6,6%, de la 1.448 la 1.543 de euro pe metru patrat.