Manere mobila, butoni mobilier - estetica sau functionalitate?

Nazuinta de a avea un mobilier unicat ne face sa ne inspiram adesea din internet, reviste de specialitate, prieteni. Insa modelele la care ne raportam poate corespund nevoilor noastre estetice din momentul vizionarii insa, sigur, nu corespund si nevoilor noastre privind functionalitatea mobilierului dar tentatia este prea mare si uitam, adesea, acest aspect.

Mobilier stil reconditionat: arta sau istorie?

Mobila stil veche, executata in diferite stiluri de mobilier consacrate, are o valoare inestimabila, iar noi, cand o reconditionam, ar trebui sa respectam aceste stiluri.Accesoriile antichizate pentru mobilier ca de exemplu, manere mobila antichizata, chei de mobila veche, butoni mobila stil, balamale invechite, ornamente chei mobilier sau incuietori usa mobila, specifice fiecarui stil de mobila, sunt parte integranta a esteticii si istoriei stilului de mobilier.

Creatorii mobilierului ce are un chilibru perfect intre fronturi usi masiv, fete sertar din lemn masiv si accesorii invechite de mobilier sunt adevarati artisti. Arta lor, concretizata in piese de mobiier antichizate in timp, ne bucura ochii si da un plus de valoare amenajarii.

Va propunem doar calitate - din respect pentru Dumneavoastra si Mobilier

Respectul fata de dumneavoastra, beneficiarii mobilierului, precum si atentia la aceste detalii a partenerului nostru Italian Marella Design ne-a convins, acum multi ani, sa aducem, in stoc sau pe comanda, si sa propunem pietei romanesti accesorii de mobila cu design exceptional ori feronerie mobilier la care calitatea este impecabila. Feroneria de mobilier si accesoriile originale nu dezamagesc niciodata. Designerii si proiectantii de accesorii mobilier sau feronerie mobila combina creativitatea lor cu trasaturile istorice si tendintele pietei. Si ceilalti furnizori selectati de catre noi dedica o atentie sporita calitatii materialelor si designului de produs: Siro Austria, Furnipart Danemarca, Giusti Italia.

Mobilier modern, clasic, rustic, cu manere si butoni sau fara?

Finisajele antichizate, clasice sau moderne fac din maner mobilier, buton mobila, agatator de cuier, cheie mobilier sau ornament mobila elementul definitoriu al stilului de amenajare, sarea si piperul mobilierului. Calitatea ridicata acestor finisaje asigura mobilierului, pe langa aspectul vizual remarcabil, si garantia utilizarii pe termen lung si in conditii adecvate, fara surprise neplacute.

Insa trendul dechiderilor fara maner, cu maner profil mobila tip GOLA ori maner profil montat in cantul frontului de mobila a revolutionat felul in care se proiecteaza mobila moderna. Deschiderile electrice ale sertarelor, SERVO DRIVE de la BLUM Austria permit, cu o simpla atingere, accesarea interioarelor de sertar mobila. Si dechiderile mecanice de sertar cu sine glisare MOVENTO sau TANDEMBOX ANTARO, denumite TIP-ON BLUM fac acelasi lucru.

In aceste cazuri nu mai sunt obligatorii manere si butoni mobilier. Desigur, pentru un maxim de functioanalitate in utilizarea mobilierului, va recomandam sa nu uitati: solutia de baza pentru deschideri de usa mobila sau sertar mobilier ramane clasicul maner si buton de mobila.

Prize incastrabile in mobilier - ordine pe blat de lucru

Viata moderna nu este conceputa fara energie electrica si toate activitatile ori procesele vitale ce se desfasoara in casa au nevoie de curent electric. De aceea prizele sunt absolute necesare derularii vietii moderne. Insa vizual pe un perete, din bucatarie de exemplu, prizele clasice nu arata deloc bine. Iar daca dorim ca peretele sa fie decorativ existenta prizelor clasice pe perete presupune prelucrari de finete care pot ingreuna aplicarea sau chiar deteriora materialele decorative alese.

Blat de mobila eliberat, aparatura ascunsa, acces facil la prize incorporate in mobilier

O solutie foarte utilizata in amenajarile moderne este folosirea unor prize incastrate in mobila. Rolul principal al lor este de a furniza energie electrica aparaturii. Insa prizele, prin modulele specializate ce se insereaza in priza incorporabila mobilier birou, pot asigura si transfer de date audio sau video. Posibilitatea de a personaliza multiprizeincorporate va asigura, atunci cand faceti alegerea solutiei de amenajare, un grad de libertate suplimentar si desigur un plus de confort emotional.

Prizele ascunse in mobila trebuie sa poata fi usor accesate la nevoie. Pozitionarea acestor prize incorporabile in mobila in diferite locuri din spatiiile casei, de exemplu in colturi, pe perete, pe lateralele corporilor inferioare, in corpurile superioare ale mobilierului sau in blatul de lucru al mobilierului, asigura o folosire rapida si simpla.

Principalele spatii din locuinta unde se foloseste uzual priza mobila sunt bucataria, dormitorul si biroul. Utilizarea de cabluri, prize mobilier si alte sisteme electrice cu o calitate indoielnica si care nu corespund specificatiilor europene ridica probleme de functionalitate si mai ales de siguranta, rezultatul fiind defectarea aparaturii, electrosocuri si chiar incendii. De aceea am ales sa va propunem exclusiv garantiacalitatiiproducatorilor germani precum Bachmann.

Prize incorporate in blat mobila, sisteme electrice personalizate, cabluri - elemente care nu se inteleg cu apa si designul

Ne inspiram din reviste, de la prieteni si ne raportam la bucatariile copilariei. In mobila din bucatarie, doar 3 sertare nu ajuta la o depozitare optima. De aceea obiceiurile de a incarca permanent blatul de lucru cu aparatura, cutite in suport, suporti cu condimente, etc.precum si multe prize clasice pe pereti nu corespund noilor tendinte de amenajare si design care promoveaza simplitatea, ordinea si echilibrul vizual.

Daca ascundem aceste elemente in sertarele din corpurile de baza ale mobilierului, depozitand in sertarele din zona unde se folosesc, ele pot fi accesate rapid doar atunci cand este nevoie de ele.

Se elimina astfel prezenta permanenta, atat fizica cat si vizuala, a inesteticelor cabluri pe blaturile de lucru sau in alte spatii vizibile permanent. Din multitudinea de modele de prize incastrate blat ce va sunt puse la dispozitie puteti alege modelul ce se potriveste cel mai bine nevoilor functionale si de design a spatiului amenajat. Totodata, blatul de mobila sau blatul de bucatarie, daca sunt curate, pot fi transformate usor in zona de birou.

Manere mobila, butoni mobilier - estetica sau functionalitate?

