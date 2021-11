MAINE incepe SALONUL IMOBILIAR la Palatul Parlamentului si pentru toti cei care vor sa isi achizitioneze o proprietate anul acesta este practic si ultimul eveniment imobiliar al anului!

Salonul Imobiliar Bucuresti (www.salonulimobiliarbucuresti.ro) nu este un simplu targ imobiliar, ci un eveniment pe care nu il poti rata daca planuiesti sa achizitionezi in viitorul apropiat o casa sau un apartament, fie intr-un ansamblu rezidential, fie intr-un bloc vechi.

Salonul Imobiliar Bucuresti este singurul targ de profil din Romania, in care se intalnesc toate ofertele pietei imobiliare: dezvoltatori, agentii, banci, institutii de credit, brokeri, oferte SH, inchiriere, terenuri, accesorii si mobilier – tot ce ai nevoie pentru a lua o decizie.

In prezent, investitiile imobiliare ale dezvoltatorilor continua si multe dintre ele chiar se extind spre zona de case, multe dintre ele in zone limitrofe ale Bucurestiului.

In continuare insa, romanii achizitioneaza apartamente construite inainte de 1989, ori din acest punct de vedere oferta de apartamente vechi este una generoasa si singura de acest fel la un targ imobiliar din Romania.

Salonul Imobiliar Bucuresti propune la Palatul Parlamentului oferte diverse, precum:

- Apartamente proiectate conform standardelor de arhitectura si urbanism occidentale

- Proiecte imobiliare de regenerare urbana

- Apartamente cu terasa si curte proprie

- Intermediere credite bancare

- Oferte Bucuresti, tara si din afara tarii

- Agentii imobiliare cu oferte de vanzare/inchiriere in blocuri vechi

Pret de 3 zile Palatul Parlamentului va fi epicentrul pietei imobiliare din Romania, gratie tuturor celor prezenti: dezvoltatori, agenti, arhitecti, experti imobiliari, etc.

Am obtinut din partea organizatorilor cateva dintre ofertele pe care le puteti consulta direct incepand de maine:

ANUALA DE ARHITECTURA va expune in cadrul Salonului Imobiliar proiecte din cadrul AAB 2020 jurizate in Danemarca, Germania, Franta, Spania si Portugalia.

AXXIS NOVA va aduce luxul de la malul Marii Negre direct la Palatul Parlamentului si va propune apartamente pentru vacanta sau investitie sigura impreuna cu o plaja privata de 20.000 mp.

EnVogue Residence este o comunitate ce cuprinde deja 600 de familii, din care veti putea face si voi partea poate chiar de Craciun.

Impact Dezvoltator – companie imobiliara listata la bursa inca din 1996 – este unul dintre liderii pietei din Romania, cu prezenta constanta si active la Salonul Imobiliar Bucuresti.

Green Credit Company va ajuta sa va alegeti creditul pentru casa noua potrivit nevoilor si bugetului.

Central Address Residence dezvolta 5 blocuri si ofera in plus posibilitatea de a-ti personaliza apartamentul.

Militari Residence este prezent la targ cu cel mai mare proiect imobiliar din vestul Bucurestiului.

Aqua City este singurul proiect de regenerare urbana dezvoltat in premiera in Romania pe o suprafat de 75.000 mp.

Alongside Unirii Fountains se afla la kilometrul 0 al capitalei si propune imbinarea a doua stiluri de viata – relaxarea din cadrul comunitatii dezvoltate aici imbinata inedit cu viata sociala active din zona Unirii.

ISG Residence este un alt ansamblu situat in centrul capitalei cu acces direct la spatii verzi generoase.

Elements by the Lake este un proiect cu apartamente premium cu vedere incredibila spre lac.

Astoria este un dezvoltator flexibil si transparent, ce construite case spatioase.

Vizitatorii impreuna cu expozantii vor putea sa relationeze in mod direct, asa cum rar s-a intamplat in ultimul an, deoarece organizatorii ofera un CADRU ABSOLUT SIGUR din punct de vedere medical.

CEI VACCINATI SI TRECUTI PRIN BOALA vor avea acces GRATUIT la Salonul Imobiliar Bucurest. Este modul organizatorilor de a demonstra ca o industrie afectata de pandemie este si una cat se poate de responsabila, nefiind strict un punct de vedere pro sau anti – vaccinare, ci o aliniere la conditiile concrete si legale din Romania in acest moment.

Cum Salonul Imobiliar nu este doar un targ, ci mai degraba un prilej de a-ti alege relaxat casa visurilor, vei primi GRATUIT din partea organziatorilor si degustari de vinuri atent alese, precum si delicatese culinare.

Salonul Imobiliar Bucuresti, 19-21 noiembrie, Palatul Parlamentului

www.salonulimobiliarbucuresti.ro