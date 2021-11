DUPA O LUNGA PAUZA, REVINE TARGUL IMOBILIAR la Palatul Parlementului in perioada 19-21 noiembrie

Salonul Imobiliar Bucuresti (www.salonulimobiliarbucuresti.ro) nu este un simplu targ imobiliar, ci un eveniment pe care nu il poti rata daca planuiesti sa achizitionezi in viitorul apropiat o casa sau un apartament, fie intr-un ansamblu rezidential, fie intr-un bloc vechi.

Perioada pandemiei i-a determinat pe multi romani sa puna bani de-o parte si sa ii investeasca. Mai mult chiar, au crescut investitiile in achizitii chiar mai mult decat cele in chirii.

In prezent, investitiile imobiliare ale dezvoltatorilor continua si multe dintre ele chiar se extind spre zona de case, multe dintre ele in zone limitrofe ale Bucurestiului.

Dupa o lunga pauza, Salonul Imobiliar Bucuresti revine la Palatul Parlamentului cu oferte diverse, precum:

Apartamente proiectate conform standardelor de arhitectura si urbanism occidentale

Proiecte imobiliare de regenerare urbana

Apartamente cu terasa si curte proprie

Intermediere credite bancare

Oferte Bucuresti, tara si din afara tarii

Agentii imobiliare cu oferte de vanzare/inchiriere in blocuri vechi

Pret de 3 zile Palatul Parlamentului va fi epicentrul pietei imobiliare din Romania, gratie tuturor celor prezenti: dezvoltatori, agenti, arhitecti, experti imobiliari, etc.

Vizitatorii impreuna cu expozantii vor putea sa relationeze in mod direct, asa cum rar s-a intamplat in ultimul an, deoarece organizatorii ofera un CADRU ABSOLUT SIGUR din punct de vedere medical.

CEI VACCINATI SI TRECUTI PRIN BOALA vor avea acces la Salonul Imobiliar Bucuresti si decizia organizatorilor este ca toti acestia sa nu plateasca bilet. Este modul organizatorilor de a demonstra ca o industrie afectata de pandemie este si una cat se poate de responsabila, nefiind strict un punct de vedere pro sau anti – vaccinare, ci o aliniere la conditiile concrete si legale din Romania in acest moment.

Cum Salonul Imobiliar nu este doar un targ, ci mai degraba un prilej de a-ti alege relaxat casa visurilor, vei primi GRATUIT din partea organziatorilor si degustari de vinuri atent alese, precum si delicatese culinare.

Salonul Imobiliar Bucuresti, 19-21 noiembrie, Palatul Parlamentului

www.salonulimobiliarbucuresti.ro