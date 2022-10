Căsuță de vacanță, oferită în schimbul unei mașini electrice: „Să mor de foame și n-aș vinde-o”

Casa are o vechime de aproximativ 100 de ani FOTO Facebook/Mutat la țară - Viața fără ceas

O căsuță de vacanță, cu teren de 2.000 de mp, aflată la aproximativ 120 de km de București, la marginea unei păduri, a fost pusă în vânzare la prețul de 20.000 de euro. Proprietarul este dispus să ofere casa și în schimbul unei mașini electrice cu o vechime de cel mult doi ani. „Să mor de foame și n-aș vinde-o”, a comentat un internaut.

„Vând casă de vacanță, zona subcarpatică, priveliște superbă, liniște, aer curat, vecini minunați. Valea Mare Cricov, la 10 km de orașul Moreni, 120 km de București. Căsuța este micuță, veche de apriximativ 100 de ani, are izolație, termopan, încălzite pe lemne, compusă din camera, hol și bucatalie. În spatele casei lipit o magazie unde este apă curentă, boiler electric cabină cu duș.

O altă magazie separat costruită în 2020 pentru diverse și lemne de foc iar în spatele grădinii, o căsuța de 2/3 pentu joacă copiilor constuită în 2022. Căsuța este amplasată pe un teren de 2000 mp cu o ușoară înclinație.

Facilități: apă curentă în curte, curet electric tras nou, contor pe stâlp, tv, internet, Wc în curte, gaze la 200m (fiind casă de vacanță nu am făcut demersui pentru gaze). Pe teren am plantat pomi fructiveri altoiți, terenul este împrejmuit în totalitate. Locația este retrasă lângă pădure, drum asfaltat până la poartă. Preț 20.000 euro utilată. Sau schimb cu autoturim electric an 2020- 2022”, este anunțul proprietarului de pe grupul de Facebook Mutat la țară - Viața fără ceas.

În timp ce unul dintre membrii grupului s-a arătat interesat să cumpere, alții i-au recomandat proprietarului să nu o vândă sau să ceară mai mult.

„N-o dați cu banii ăștia! Cereți mai mult pe ea. Nu știu cum e interiorul ar as cere măcar un 30-35k. La case a crescut prețul enorm de mult”, a scris unul dintre internauți.

„Să mor de foame și n-aș vinde-o”, a comentat un alt membru al grupului.