Casa de vacanta: 4 echipamente smart de care ai nevoie

Casa de vacanta este refugiul unde te retragi la sfarsit de saptamana sau in concediu, asa ca vrei sa ai parte aici de maximul de confort si siguranta. Pentru asta, n-ar fi rau sa dotezi locul cu mai multe echipamente smart care sa te protejeze. Daca nu stii exact care sunt acestea, ti-am pregatit noi o lista cu dispozitivele recomandate.

Camere de supraveghere

Casele de vacanta sunt o tentatie mare pentru spargatori, mai ales daca afla ca proprietarii nu sunt tot timpul prin zona si astfel ei pot actiona nestingheriti. Pentru a scapa de aceasta grija, este necesar sa instalezi un sistem de camere si accesorii pentru supraveghere video, pe care sa il poti accesa oricand de la distanta. Astfel, chiar daca esti la sute de kilometri distanta, poti urmari de pe laptop sau de pe telefon ce se intampla la casa de vacanta. Plus ca sistemul iti trimite alerte cand sesizeaza ceva suspect. Mai mult, camerele de supraveghere amplasate la vedere ii vor descuraja pe intrusi care isi vor da seama ca nu pot patrunde in casa fara a fi detectati.

Sistem de alarma

Ramanand la acelasi capitol al sigurantei, o casa de vacanta are nevoie si de un sistem de alarma smart, care sa te avertizeze in timp real daca si cand cineva incearca sa-ti patrunda in casa. Un astfel de sistem sesizeaza cea mai mica tentativa de fortare a usilor sau ferestrelor, in timp ce senzorii de miscare din casa detecteaza imediat orice intrus. In astfel de situatii se declanseaza alarma, iar sistemul trimite o alerta in timp real si catre proprietar. De asemenea, sistemul de alarma se poate conecta si cu dispeceratul unei firme de paza, care va trimite imediat la fata locului o echipa de interventie. Un alt avantaj este ca sistemul poate fi activat sau oprit de la distanta, prin intermediul unei aplicatii mobile.

Sistem de iluminare cu senzori de miscare

Un astfel de sistem te ajuta sa faci economie fiind, totodata, si un mijloc eficient de a tine intrusii la distanta. Deja aceasta solutie a devenit foarte accesibila si nu presupune o investitie semnificativa, asa ca nu ai nici un motiv sa o amani. Becurile se amplaseaza astfel incat sa lumineze curtea si toate caile de acces. Ele se vor aprinde automat doar atunci cand senzorii detecteaza miscare in zonele respective si se vor stinge apoi cand agitatia inceteaza. Astfel, nu va fi nevoie sa folosesti in mod repetat intrerupatorul sau sa lasi lumina aprinsa pe timpul noptii, de teama intrusilor. Presupunand ca acestia ar reusi sa se strecoare in curte la adapostul intunericului tot nu vor putea trece nedetectati de senzori. Ba, chiar, vor fi luati prin surprindere cand se vor trezi cu intreaga curte luminata. O astfel de situatie descurajeaza pe oricine si de aceea un sistem de acest tip te poate scuti de griji.

Centrala cu termostat inteligent

O centrala cu un termostat smart este esentiala pentru a asigura permanent confortul termic in locuinta, strict in perioada in care te afli aici. Cand te retragi iarna la casa de vacanta, vrei sa gasesti atmosfera primitoare la care te astepti si sa nu stai zeci de minute asteptand sa se incalzeasca in toate camerele. De aceea, un termostat smart este extrem de util, intrucat il poti programa de la distanta sa porneasca la ce ora doresti. Astfel, e suficient sa accesezi aplicatia de pe smartphone si sa setezi termostatul sa declanseze centrala inainte ca tu sa ajungi la casa de vacanta. Poti seta si temperatura dorita, astfel ca la momentul in care vei ajunge, casa va fi deja incalzita.

Acestea sunt cele mai importante echipamente smart pe care ar trebui sa le instalezi la casa de vacanta fiindca au rolul de a-ti asigura permanent siguranta si confortul.