7 plante rare din intreaga lume care arata diferit de restul

Florile si plantele in general sunt lasate de natura pentru a ne bucura privirile si simturile, datorita mirosului lor parfumat. Cu toate acestea, pe langa cele obisnuite pe care le stim deja si pe care le vedem oriunde in curte admirandu-le de pe un mobilier de gradina sau chiar la florarii, exista si anumite specii de flori pe care nu le vezi la orice colt de drum. Acestea pot fi observate doar in anumite medii.

Unele dintre aceste plante rare nu sunt usor de descoperit in realitate, insa merita sa stii care sunt acestea, cum se numesc si cum arata. Descopera cateva dintre florile care se gasesc rar in intreaga lume si care arata diferit fata de ce stiai pana acum:

Floarea Campion

Acest tip de floare se gaseste doar in Gibraltar si, desi a disparut in anul 1992, in anul 1994 a mai fost descoperit un exemplar, unul singur, intr-o zona stancoasa inalta. Astfel, a fost denumita ca fiind floare rare si in momentul de fata se afla la gradina botanica din Gibraltar si la cea Regala din Londra, unde specia reuseste sa creasca intr-un mediu controlat.

Floarea de Ciocolata

Denumita si Cosmos de Ciocolata, aceasta planta rara are originea in Mexic si desi se considera ca nu mai exista la momentul actual,in aceasta tara este destul de des intalnita, fiind o planta destul de sensibila la ger. Numele este dat de petalele catifelate ce au o nuanta maro, ca de ciocolata. Se spune ca floarea are chiar si un miros asemanator cu aceasta.

Liana de jad

Aceasta floare, denumita si Strongilodon, este originara din padurile tropicale din Filipine, fiind o specie de planta lemnoasa ca vita de vie. Descoperita in anul 1841, planta are florile sub forma de gheare, de culoare turcoaz, asemanatoare cu formele mineralelor de jad sau de turcoaz, ajungand sa aiba chiar si culori precum verde menta.

Kokia cookei

O alta planta rata este poarta denumirea de Kokia cookei. Aceasta este de fapt un copac foarte rar, cu flori rosii, care a fost descoperit in anul 1860, in Hawaii. Dupa ce au disparut toti copacii care existau din aceasta specie, 20 de ani mai tarziu a mai fost descoperit unul singur care insa 8 ani mai tarziu a ars. Pentru ca a fost salvata o singura ramura din copac, in momentul de fata s-a reusit sa se mai planteze inca 23 de arbori tot in Hawaii.

Orhideea Fantoma

Un tip de orhidee salbatica foarte cautata este chiar aceasta planta, care creste doar pana la 30 de cm inaltime si este foarte greu de gasit prin salbaticii din cauza aspectului. Interesant este ca nu dispune de fruze si nu are clorofila, iar tulpina are in jur de 8 flori de o culoare alb-crem. Desi creste in mai multe parti din lume, locurile preferate sunt padurile umbrite si zonele umede.

Middlemist camellias

Denumita si Rosu middelmist, aceasta floare se regaseste in Noua Zeelanda si in Marea Britanie, cu doar cateva flori care au reusit sa supravietuiasca. Florile acesteia sunt de o culoare roz si se aseamana foarte mult cu trandafirii.

Papucul Doamnei galben si mov

Aceasta floare este de fapt o orhidee salbatica care se gaseste in momentul de fata in Marea Britanie pe un teren de golf. Este o planta care se inmulteste foarte greu, asadar si foarte rara, traind intr-o anumita relatie simbiotica cu un tip de ciuperca ce o ajuta sa se hraneasca pentru ca semintele florii nu redau hrana pentru aceasta.