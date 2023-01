Mulți români și-au cumpărat în ultimii ani case la țară. Unii au ridicat locuințe noi, iar alții au preferat casele tradiționale.

Doi frați au renovat casa moștenită de la bunici și au transformat-o într-o construcție modernă, după cum a relatat unul dintre ei, într-o postare pe Facebook.

"În urmă cu doi ani am început renovările la casă moștenită de la bunici, căreia i-am adăugat o extensie", a scris acesta pe grupul Mutat la țară- viața fără ceas.

Acesta a precizat într-un comentariu că el și fratele său sunt constructori, iar casa se află în Munții Orăștiei, lângă cetățile dacice.

"În casa veche am păstrat grinzile vechi din brad. În extensie am montat grinzi noi tot de brad", a adăugat acesta.

Întrebat despre costuri, bărbatul le-a estimat la 70.000 de euro: "Aproximativ 70.000 de euro cu tot cu mobilier, băi, etc. La interior mai sunt doar câteva mici detalii. Urmează investiție în curte și bucătărie de vara."

"60 de ani are casa. Fundație de piatră. Am dat acoperișul jos și am zidit două rânduri de bca apoi centură roată. Grinzile vechi de pe tavan le am păstrat", a completat bărbatul.

"Are un aer englezesc"

Postarea a strâns mii de aprecieri și sute de comentarii în care membrii grupului își exprimă admirația.

"Superbă casă. Pereții bunicei erau la două rânduri de cărămidă țigănească, bag seama. Avea țiglă frumoasă, înălțime frumoasă, iar prelungirea adusă de dvs a dat casei o formă absolut remarcabilă. Chiar are un aer englezesc, îmi place totul la ea, felicitări! Am remarcat pragul de cărămidă, șemineul cu vedere 360, mobilierul, fierul forjat, ușile franțuzești, culorile! O plăcere să ne lăsăți să "întrăm" la dvs. Nu îmi dau seama dacă livingul este cu gresie care imită parchetul, sau este parchet din lemn masiv? Că idee, poate va "împrumut" puțin gustul."

Unul dintre membrii grupului a vrut să afle cu ce este încălzită casă.

"Cu soba care se vede într una din poze (nu este încă montată). Este poziționată în așa fel încât poate încălzi toată casa, inclusiv mansarda. Ca surse alternative am optat pentru electricitate, sperând ca în viitor să montăm panouri solare", a răspuns autorul postării.

"Bani, bun gust, tradiții și mâna de lucru ce cunoaște meserie, toate au dus la excepțional."

"Așa ar trebui să fie trendul caselor de la țară"

"În sfârșit, o casă cu ferestre MAAARI, spațiu deschis și decor deși minimalistic, cald și primitor."

"Frumos, cu bun gust, superbă îmbinarea dintre rustic și modern și pare a fi foarte funcțional tot."

"Așa ar trebui să fie trendul caselor de la țară, nu amărăciunile alea din paiantă scorojite de vremuri și cu garduri din nuiele. S-o stapaniti sănătos."

"M-am îndrăgostit! Este extraordinar ce ați putut să faceți! Faceți-vă o afacere că o să vă îmbogățiți, plus aduceți la viața niște case bătrânești care pot fi transformate cu gust și prețuite, unde ne putem crește copiii și amintii de bunicii noștri dragi! Vă chem și la mine dacă mă apuc de renovări! Felicitări."

"Cât de mult bun gust, mai rar așa ceva. Îți încântă privirea. Felicitări! Să vă bucurați de căsuța asta magnifică mulți ani!"