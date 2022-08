Sfaturile de aur ale unor români după ce au construit case tradiționale: "Noi am aflat târziu asta"

Mulți români au luat decizia de a achiziționa sau a construi o casă la țară în perioada pandemiei. Unii au făcut deja pasul, în timp ce alții visează în continuare la asta.

O parte dintre cei care fac astfel de planuri fie iau decizii radicale și transformă casa în reședință permanentă, iar mulți petrec doar vacanțele și weeke-end-urile acolo.

Ads

Sunt și români care transformă ideea inițială într-o investiție.

Este cazul unor tineri corporatiști care au construit case tradiționale în Prahova pe care le închiriază.

Aceștia au împărtășit experiența lor și tot ce au învățat din aceasta într-o postare pe Facebook.

"Am terminat de curând construcția unor case tradiționale în Bertea, judetul Prahova și în multe comentarii la o altă postare am fost rugați să împărtășim din această experiență.

Casele sunt cele din poze, noi suntem doi corporatiști fără preocupări în arhitectură sau design și nu suntem deloc pricepuți tehnic, probabil am putea să batem un cui dar cu greutate am face mai mult de atât.

Cuvintele de mai jos pot suna cumva a sfat dar am vrea să nu fie percepute așa. Sunt pur și simplu lucruri pe care le-am făcut și credem că ne-au ajutat și lucruri pe care ar fi trebuit să le facem și am învățat că ar fi trebuit să le facem sau să le facem altfel. Dacă te gândești la casa ta de la țară poate cuvintele de mai jos te ajută. Nu vorbim de recondiționarea unei case, aceea este o poveste foarte frumoasă dar, deși am reamenajat o șură, cred că este complicată și super specifică."

Ads

Ar fi bine să știi de la început ce îți place

"Cred că nu degeaba unul din primii pași într-o metodologie de project management axată pe inovație, design thinking, se numește sensing. Sună pretențios dar este simplu, simte, inspiră-te din mediul înconjurător. Eram nehotărâți asupra specificului și designului caselor, oscilam între ceva modern și simplu sau ceva tradițional.

Așa că am bătut câteva luni la rând țara și am stat în case moderne și în case tradiționale, cam prin orice colț al țării. Am realizat că ne place modernul dar casele tradiționale sunt mai pe sufletul nostru, în general oferă la început o senzație de modestie sau, mai simplu spus, te întrebi ce o fi așa grozav aici dar după puțin timp, 20-30 de minute de stat în ele, dau o stare de bine.

O casă nu este un moft, investești mulți bani și va fi a ta pentru o perioada foarte lungă, ar fi bine să știi de la început ce îți place. Aparent sunt în mare vogă acum casele de tip A, dacă te gândești, de exemplu, la o astfel de casă ar fi, poate, bine să petreci puțin timp într-una."

Ads

Ce rol va avea casa aceea

"Ar fi bine să știi de la început ce rol va avea casa aceea, cât vei sta în ea și dacă o închiriezi sau nu pentru că numărul băilor și spațiile de depozitare, eventual o pivniță, vor fi influențate de această decizie. Noi închiriem casele și am încercat, pe cât posibil, să ținem cont de acest lucru."

Specialiștii de care ai nevoie

"Înainte de constructor, care va fi în curând un om important pentru tine, ai nevoie de arhitect, proiectant, diriginte de șantier. Noi am abordat câțiva arhitecți cu ștaif dar ne-am oprit la un anunț de pe internet, am plătit puțin și ne-am înțeles foarte bine. Am desenat suprafețele, pereții pe o pagină de matematică (este cel mai simplu) iar arhitectul le-a pus în plan. Te vei uita singur la dormitor, living dar la fel de importante sunt scara, baia și în general cum optimizezi spațiul. Am văzut case cu o pierdere uriașă din cauza scării interioare, este păcat, nu merită."

Ads

Ce trebuie să-i ceri constructorului

"Constructorul – ar fi bine să îl asociezi de la primele discuții cu arhitectul. A făcut mai multe case decât tine și a văzut clienți extrem de pretențioși sau suciti sau incorecți. Cu atât mai mult cu cât în general costurile estimate vor fi mult mai mici decât cele finale și când nu mai sunt bani apar probleme. Bazează-te pe experiența lui și ține de relația aceasta, în general într-o relație fiecare își amintește ce nu a primit el și nu uită ce a dat.

Mai lasă de la tine, sigur va lăsa și el. Oricum, stabilește clar ce poate face și ce nu acel constructor, roagă-l să îți găsească el meșteri pentru ce nu poate face.

Dacă ii vei găsi tu sigur vor fi tensiuni între ei pe care tot tu trebuie să le aplanezi, în fond sunt două echipe care nu au mai lucrat și vor ieși scântei. Așa este și la birou, de aceea o etapă grea în construcția unei echipe se numește storming. Noi am găsit un meșter (lucreaza doar in satul nostru) care s-a ocupat de tot, dar a colaborat cu altcineva pentru zidul de piatră, șindrilă etc."

Ads

Nu pierde timpul

"Tu nu prea ai treabă în perioada construcției așa că nu pierde timpul, vei avea nevoie de corpuri de iluminat, mobilă, covoare și, după caz, lucruri specifice, sobă, centrală, electrocasnice.

Vei rămâne cu câteva lucruri în plus dacă le cumperi din timp dar sigur nu vei fi în criză de a căuta și a alege ceva ce nu îți place atunci când ai nevoie. Iar în magazinele DIY, cu un card de fidelitate, vei avea termen de retur de 365 de zile, este suficient.

Gresia, faianța sunt importante, le poți lua din magazinele obișnuite dar găsești prin țară outleturi care vând capete de serie de gresie și faianță la prețuri și calitate foarte bune. Noi am aflat târziu asta."

Amenajarea curții

"Gândește-te la amenajarea curții, măcar în linii mari. Noi am vrut un drum de piatră și am urcat toate materialele cu căruța sau tractorul – pentru un cost. La prima ploaie serioasă tot drumul nostru a ajuns în stradă și ulterior am făcut un drum zdravăn. Dacă l-am fi avut de la început nu plăteam tractorul."

Micile detalii la ce trebuie să te gândești din timp

"La un moment dat vei ajunge la corpurile de iluminat și întrerupătoare, prize. Gândește-le din timp în coerență cu ideea pe care o ai despre mobilă altfel riști să instalezi prize și întrerupătoare acolo unde nu vei avea acces, în spatele unei canapele, a unui pat. Noi am avut tendința de a instala prea multe aplice și am realizat când le montam că sunt inutile așa că am anulat, cu un cost, câteva.

Și ar mai fi un lucru dar se poate scrie mult despre el. Unde faci casă, în ce sat și ce cauți acolo. Dar aceasta este o chestiune subiectivă, noi, cu ajutorul meșterilor, am ridicat casele în satul în care avem rădăcini, un sat frumos cu oameni harnici", a scris tânăra pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.