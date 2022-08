MISTERUL GEOMETRIZARII CASEI POPORULUI (2)

CE secrete așteaptă descifrarea

Secretele ascunse ale Casei Poporului încep să iasă la lumină deconspirand prin arhitectura sa un scenariu ce frizează ficțiunile cele mai aprinse. Acolo unde înainte nu se vedea nici cea mai mică umbră de noutate dintr-o dată o cascadă de descoperiri fără precedent s-au pus in miscare gratie metodei de cercetare al universologului Vasile Droj. Casa Poporului prin colosala-i dimensiune se dovedește a fi la fel de colosală si in mistere, demonstrand că este cea mai matematizată si geometrizată constructie modernă.

Ads

Prima apariție pe ziare.com a fost uluitoare; 106.540 viZite in numai două zile, un adevărat capital demn de un partid politic. Interesul cititorilor derivă din aspectativa interogație logică; cum adică, cea mai colosală constructie administrativă a lumii să nu aibă nici un sens? Pentru ce atata sacrificiu la un popor mic? Sau poate in marele Edificiu este ascuns “Ceva” ce merita efortul construirii sale? Si intradevăr: Casa Poporului numită Universalion este total geometrizată ascunzand formule matematice deosebite unele total necunoscute.

CASA POPORULUI CONCEPUTA CONFORM PRINCIPIULUI PROIECTIILOR SOLARE

Intreaga Fatadă a Casei Poporului -Universalion este concepută după “principiul proiectiei solare unice” precum razele soarelui proiectate dintro sursă unică. Această sursă a proiecțiilor este situată la baza Porții centrale ale clădirii. Este surprinzător faptul à liniile de fugă pornite din baza Porții trec toate milimetric prin vârful colturilor laterale ale clădirii sau a unghiurilor sale închise. Este interesant faptul cà spatiul intre liniile proiectiilor este echidistantà asa cu este vizibil pe cercul inscris peste Casa Poporului. Aceste proiecții a liniilor de fugă sunt concepute să delimiteze raporturile si proporțiile părtilor componente ale clădirii.

Ads

IMPRESIONANTE PROIECTII OBLICE

In acest contest al proiecțiilor radiante isi fac apariția si proiecții oblice (in rosu) realizate prin prelungirea acoperișurilor clădirii. Toate acestea converg in punctul comun de fugă situat la baza Porții centrale. Procedimentul se poate utiliza si contrar, atunci cand liniile de fugă pornesc din centrul Porții prelungindu-se pe liniile acoperișurilor. Fenomenul in sine este paradoxal intrucat clădirea este dispusă in spațiu având diverse zone de apropiere si depărtare. Există apoi alte două linii ce nu pornesc din baza Porții ci din marginile extreme ale Edificiului, la contactul cu solul.

Se pune întrebarea; distribuția spatială a tronsoanelor Casei Poporului, al etajelor si marginile externe ale clădirii depind de aceste proiecții? Dacă da, cum de altfel este demonstrat, atunci edificarea monumentului nu a fost concepută după canoanele comune ale arhitecturii edilitare ci după regulile unor mari “Principii Unificante”, intr-un cuvant, al unei “Arhitecturi Sintetice”*. Numai asa se putea asigura Armonia întregului complex arhitectonic. Să nu uităm că in marele Edificiu Universalion sunt sute chiar mii de interelatii matematico geometrice care se respectă atat estetic cat si functional operand impreunà cu precizia unui orologiu. (O descriere detaliată in cartea autorului Vasile Droj de proximă apariție).

Ads

CONCLUZII

Complexitatea Casei Poporului - Universalion, este tulburătoare. Edificiul ar fi un concentrat super dens al tuturor cunostintelor umane pornind din Antichitate, o Sinteză Unică continand Soluțiile marilor probleme ale lumii. Pare că o Inteligentă Superioară nemultumită de progresele Omeniri in descifrarea intelepciuni antice a decis ca in plin modernism să implanteze in piata unui oras o gigantică constructie asemeni unui paravan pe care să proiecteze sulutiile si in acelasi timp sà fie un răboj prin care sà se citească noul Alfabet al Cunoașterii Universale. De altfel unii clarvăzători precum americanul Edgar Cayce vorbesc despre o “Sală a Proiecțiilor” undeva sub Sfinx in Egipt numită Amenti care tocmai in romaneste înseamnă a-si aminti, amintire sau Amen adică “asa este”. In Carpati - Bucegi sub Sfinx se găsește alta mult mai mare si mai veche. Poate a sosit timpul profetiei care zice: “a venit timpul ca pietrele să vorbească “. Si poate că in miile de camere nefolosite ale Casei Poporului - Universalion se va găsi una să custodească marele ei Secret.

Ads

In 1988, cu ocazia participarii la unui Congres Mondial de Antropologie din Yugoslavia, am ajuns in Italia, Roma, unde in prezent sunt editor, scriitor si cercetator transdisciplinar. In acest sens am creat o noua filosofie pentru nevoile secolului XXI numita "Universologia", o sinteza a vechii cunoasteri, impletita cu cea moderna. In 1990, la Bucuresti, aceasta a fost costituita ca Fundatia Universologia, iar in Italia ca Asociatia Cultural Spirituala "Universologia". Au urmat apoi o serie de publicatii si participari la congrese si conferinte nationale si internationale. Excesiva mea cercetare in cunoastere a dus la creatia a numeroase articole originale care sunt acum disponibile publicului larg.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.