Eforturile unei familii pentru a salva casa de la țară: "Nu am vrut să se năruie munca părinților de o viață" FOTO

Mulți români au cumpărat în ultimii ani o casă la țară pentru a locui acolo sau pentru a petrece vacanțele și weekend-urile. Unii au ridicat-o de la zero, iar alții au cumpărat una gata construită.

Sunt și români care moștenesc o casă în mediul rural, însă nu toți au disponibilitatea să facă investiții și preferă să o vândă.

Ads

Un român care a moștenit o parte din casa părintească a făcut eforturi pentru a putea locui acolo în condiții decente, după cum a relatat pe Facebook.

"Avem o jumătate de moștenire și nu am vrut să se năruie casa părintească. Munca părinților de o viață. Așa arăta. "Ieri" și "azi". Omul sfințește locul. Acum locuiesc destul timp la țară, am niște animăluțe și dacă nu întreții curtea, casa, terenul se distrug.

Apoi vreau să arăt cum era o casă veche, construită în urmă cu 65 de ani. Câte luni am muncit să poți locui în condinții mai bune în ea. Am întâmpinat multe probleme. Am plantat câțiva pomi fructiferi, viță de vie. apoi am cultivat în grădină ceapă, usturoi, salată, morcovi, dovlecei, cartofi. Am săpat vița de vie. Plus că s-au strâns câteva pisici prin curte, iubirile mele", a scris acesta pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

Ads

"Aveți grijă că aveți jumătate"

În comentarii, cei mai mulți îi felicită pentru munca depusă. Unii au diferite observații, iar alții atenționează la situația complicată a moștenirii.

"Știți cum se spune: "nu-i frumos ce e frumos, e frumos ce-mi place mie". Felicitări pentru ceea ce ați realizat! Și eu am o astfel de casă, undeva în Dolj, aproape de Dunăre."

"Doar că atenționez: aveți grijă că aveți jumătate, despre cealaltă ce știți?

Am pățit de am îmbunătățit, și apoi jumătatea cealaltă de moștenitor și-a cerut dreptul asupra îmbunătățirilor făcute DOAR de mine."

"Exact așa am păstrat noi! Am plătit impozit în jur de 20 milioane în 2005, restanțe, îmbunătățiri, iar în tribunal ni s-a spus că s-au prescris, pentru că noi nu le-am cerut timp de 3 ani după ce le-am făcut!

Ads

Păi cum să le cerem când cealaltă parte nu a vrut să facă nimic, pentru că noi locuiam acolo și în plus eram și în relații cordiale, aveau cheie de la casă cu acces oricând, pentru că noi am îngrijit și de străbunica. Avea 95 de ani și a murit la 104!"

"Ați păstrat tradiționalul cu modernul, sunteți români adevărați, ați muncit și ați făcut o gospodărie pe cinste, sunteți oameni harnici și frumoși la suflet!"

"E foarte frumoasă gospodăria. Ați muncit tare mult acolo, se vede. Vă felicit și vă apreciez munca. Dar totuși, nu știu de ce ați folosit culorile acelea atât de tari, de ce combinațiile de 3 și mai multe într-un loc?

Este știut că cromatica locuinței noastre ne afectează și influențează starea și sănătatea.

Dacă acesta este "gustul" dvs e perfect. Să vă fie bine și să vă bucurați de tot ce ați realizat acolo!"

Ads

"Era așa mult cenușiu și o senzație de sărăcie, am simțit nevoia să o umplem de multe culori și ne simțim veseli acolo", a explicat autorul postării.

"Tot mai mulți oameni se întorc la origini"

"Tot mai mulți oameni se întorc la origini. Ăsta e un lucru minunat."

"Un bun motiv de inspirație, în sensul că se poate, atunci când vrei să recondiționezi, repari, creezi propiul confort acolo unde mai ieri, nu era atât de primitor!"

"Termopane n-aș fi pus, eventual cu lemn, deși la ușile interioare mi se pare complet inutil geamul termopan. Noi la casă de lemn avem tâmplăria exterioară într-adevăr termopan, dar pe lemn de brad, iar ușile interioare lemn."

"Felicitări pentru dorința de a păstra moștenirea de la străbuni! Și noi am făcut la fel".