Casă autentică din 1935 cumpărată de o familie de români: "Este superbă, frate. Nu mai spun de poziție" FOTO

Tot mai mulți români se îndrăgostesc de viața la țară. Unii își cumpără teren și își construiesc o casă, în timp ce alții preferă să achiziționeze una veche.

Este cazul unui român care a cumpărat o casă din anul 1935, fără îmbunătățiri. Acesta cere păreri legate de amenajare într-un grup dedicat, de pe Facebook.

"Astăzi am semnat actele după 6 luni de așteptări, în sfârșit m-am împroprietărit cu o Casă la țară- de vacanță inițial. Veche (1935) și fără nici un fel de îmbunătățire, dar după părerea mea cu multă personalitate.

Sunt multe lucruri de analizat și mai multe de făcut, așa că încep.

Sunt 2 camere și un hol, 40 mp, și un beci deschis de 10 mp, fără baie, fără bucătărie. Teren puțin peste 2000 mp, în spatele casei pădure în față pășune, curent electric pe casă, apă și gazele la poartă (bine, pe stradă că nu am efectiv o poartă). Casă din cărămidă construită pe fundație de piatră, fără placă de beton.

Întrebări:

- Extind casă cu o anexă pentru baie, bucătărie+ living, sau rămân în 40mp și îmi gestionez mai bine spațiul, fac o baie mică în hol și o chicinetă pe un perete în una dintre camere. Cu mențiunea că venim de la oraș să stăm mai mult pe afară.

- Am o sobă în una dintre camere. Dărâmată sau păstrată, centrală pe gaz sau lemne?

- Refac acoperișul și mansardez jumătate să mai creez un spațiu/dormitor deschis, sau îl păstrez așa cum este și izolez bine?

- Desfac pereții exteriori până la baza fundației să izolez de jos cu polistiren și urc cu vată până sus în pod?

- Schimb tâmplăria sau o recondiționez?

Orice comentariu este binevenit, și orice idee este apreciată", a csris bărbatul pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

"Faceți strictul necesar"

În comentarii, mai mulți membri ai grupului au dat sfaturi sau au relatat experiențe personale.

"Și noi am cumpărat una foarte asemănătoare din 1940, am extins în spate cu baie și bucătărie destul de mici, în rest am păstrat identică împărțirea. Geamurile schimbate cu termopane din lemn identice cu originalele (puteți recondiționa originalele, dar nu izolează deloc iarna), uși din lemn în același stil tot pentru o izolare bună, mai stăm și iarna.

A noastră este din paiantă și ni s-a spus că e exclus să punem polistiren din cauza mucegaiului, trebuie materiale naturale- care să lase zidurile să respire (de ex celuloză pt izolare sau alte variante propuse de specialiști). Acoperișul ideal știm că este cu sită, dar trebuie întreținută și în Argeș de exemplu nu am găsit cu cine să lucrăm. Noi stând în București, am ales o tablă cât de cât potrivită cu zona. Sobele păstrate, mai ales cea din hol care este minunată, din cărămidă."

"Stați liniștiți. Faceți cât puteți în casă fără cheltuieli de extindere, că nu trăiți 100 de ani. Bucurați-vă de acum de tot ce aveți. Faceți strictul necesar. Nu vă trebuie mansardă că îmbătrâniți și nici nu mai urcați acolo. Trăiți azi, că mâine nu se știe. Să o stăpâniți sănătoși!(nu stricăți sobele)"

"E o bijuterie și un balsam pentru suflet ce aveți acolo.

Sfatul meu ar fi să nu va extindeți prea mult cu construcția (varianta cu baia mică și chicineta mi se par foarte ok). Bucurați-vă de tot ce va înconjoară!"

"E frumoasă foc! Să o stapaniti sănătoși!

Eu aș face baia în capătul holului, în una dintre camere aș face bucătărie că la țară - un perete cu blat și aragaz (pe gaz) și o sobă "pe lemne" cu plită și cu spatele sobei în baie/în hol. Restul camerei - masă și o laviță pe care să se poată dormi. Cealaltă cameră - dormitor cu sobă mică. Dacă podul casei va permite (ca înălțime și structură) aș face un chepeng către pod și aș amenaja podul fix atât cât să mai pun 2 saltele pentru musafiri. Coșurile de la sobele de jos ar putea încălzi și podul.

Dacă pivnița este pe toată suprafața casei și este suficient de înaltă, aș izola "parterul" pe dedesubt - se va simți diferența, aș izola podul imediat peste parter dacă nu se folosește podul, sau șarpantă dacă podul se folosește și se încălzește. Personal nu aș izola casa pe exterior pentru că se strică frumusețe de fațade, se îngustează prispa, iar chirpiciul este bun izolator. Aș pune suluri la ferestre și uși că să nu bată vântul, iar pe prispă aș depozita lemne pe lângă pereți - ceea ce le aduce la îndemână și izolează pereții pe timp de iarnă.

Aș trage gazele în principal pentru aragaz, iar centrala, de e să fie, este utilă numai cât să țină casă caldă cât nu sunteți acolo și să facă apă caldă când sunteți.

Altfel, dacă pe spate spre pădure nu aveți ferestre, ați putea face o extindere cât din holul actual să ajungeți până în spate unde să faceți o baie și o cămară/ dressing (căci în casele tradiționale nu prea era nevoie de spații mari pentru haine).

Dar extinderea ar trebui făcută cu aceeași tehnică și cu aceleași materiale cu care este făcută casă pentru a nu afecta structura casei actuale.

Nu m-aș hazarda să fac planșeu peste parterul actual și nici să înalt foarte mult structura, pentru că nu știți cum ține structura casei existente - care, din nou, este o bijuterie și merită păstrată.

Aș păstra cât mai mult, aș recondiționa cât se poate, nu aș renunta la sobe, iar dacă nu există, ele merită făcute (căci asigura lumina și căldură chiar fără curent electric)

M-aș rezumă la 40 mp, iar dacă ulterior aș descoperi că nu sunt suficienți, tot nu aș extinde casa actuală, ci aș mai face o căbănuță în curte (care poate fi făcută cu aspect vechi dar tehnologii moderne și care poate fi încălzită numai când aveți musafiri și aveți nevoie de acel spațiu)."

"O bijuterie de casă"

"Ați achiziționat o bijuterie de casă! Felicitări! Și noi am luat acum 2 ani o casă bătrânească, din cărămizi de pământ, fără fundație. De 6 luni locuim în ea permanent și tot ce pot să vă zic este că răspunsul celor mai multe întrebări o să îl descoperiți singuri, pe parcurs. Este f important să petreceți cât mai mult timp în ea, pentru a lua deciziile cu adevărat potrivite pentru dvs. și pentru casă.

Ceea ce va pot spune, în schimb, este că o casă de genul asta nu e făcută nici pentru extindere, nici pentru mansardare. Și cel mai important este că o casă de genul asta NU SUPORTĂ materiale de tip beton, polistiren, vată și alte modernisme toxice. Aceste case sunt făcute din materiale naturale care interacționează sănătos doar cu alte materiale naturale. Celelalte soluții or fi ele ușoare, rapide, fără să necesite multă imaginație dar cu siguranță va vor da bătăi de cap pe termen lung.

Dacă puteți, apelați la meșteri locali și experți în recondiționări pentru cele mai bune soluții, cu rezultate pe măsură."

"E frumoasă rău și zona și casa nu schimbați nimic, doar renovați și reparați unde este nevoie, dar nu puneți plastice, termopane sau pvc-uri, doar reparat ce-i deteriorat și atât, iar în casă cumpărați de la țăranii din zonă mobile și covoare și perdele vechi din lemn și țesute manual în război, nu luați chinezisme sau idioțenii scumpe de la Ikeea. Eu așa vă sfătuiesc. Mai mult nici nu vă trebuie! Dacă nu vă place dați-mi un telefon și v-o cumpăr eu așa cum este, vă dau și în plus față de cât ați dat pe ea!"

"Frate, casa este superbă. Nu mai spun de poziție. Ideal ar fi să faci baia în acei 40 m2. Și bucătăria o poți face lângă casă sau chiar în casă. În pod poți să izolezi bine și să faci 2 sau chiar 3 dormitoare. Fără să strici casa. Sunt apartamente de 2 camere cu baie și bucătărie de 40 m2. Bucătăria o poți face în beci."