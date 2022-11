Casă veche și recondiționată sau de la zero, pe un teren pe care nu există nimic? “Cerințe la care nici nu vă gândiți, studii peste studii și bani aruncați pe fereastră”

Una dintre dilemele care apar atunci când vine vorba de o casă la țară la care mulți români visează este legată de a alege între una veche, care trebuie recondiționată, sau construcția uneia noi, de la zero.

O româncă a relatat experiența personală și s-a referit la avantajele și dezavantajele pe care le implică ridicarea unei case, într-o postare pe Facebook.

"În mai, după doi ani și jumătate de căutări a unei căsuțe, am găsit un teren pe care l-am considerat perfect din toate punctele de vedere. Mult timp am mers pe ideea de a lua o casă veche și a o recondiționa, că bani am avut undeva la 35.000 euro, dar în jurul Buzăului, pe banii aceștia iei doar case de paiantă, și nu aici ar fi problema, dacă nu ar fi aproape dărâmate...Practic cumperi doar terenul.

Majoritatea caselor vechi din această parte a țării sunt construite astfel, așa că nu prea aveam de unde alege. Cu o oarecare frică în sân față de ce aveam să întâmpinăm pe parcurs, la capitolul acte și tarife!!! (O mică avere ), ne-am luat inima în dinți și am decis să mergem pe acest drum, de a cumpăra un teren pe care să ne construim noi casă așa cum o dorim, micuța și eficientă energetic.

Vin cu această postare în ideea de a încerca să ajut pe cei care își pun întrebarea: să iau o casă veche și să o recondiționez, sau să o iau de la zero, cu un teren pe care nu există nimic?

Noi am fost ceva mai norocoși și am găsit și o livadă pe teren, deci nu a fost chiar gol. Sunt așa de multe de zis încât am de gând să fac un video prin primăvară în care să vorbesc despre ce înseamnă să îți faci o casă de la zero, cu tot ce înseamnă acte, legi, la ce trebuie să fim atenți când cumpărăm terenul și când ne construim casă.

Am învățat atât de multe... Nu degeaba se spune că românul le știe pe toate. Le știe pentru că se mobilizează și învață, nu are bani pentru a plăti pe alții să îi facă treburile."

Case care merită renovate

"Pe scurt: sunt case care merită renovate, am văzut foarte multe pe grupul de imobiliare (multe prin Argeș), dar cum a fost cazul nostru, nu prea aveam de unde alege.

Dacă găsiți o casă trainică la 30.000-35.000 euro unde se merită să mai investești 20000 euro faceți pasul!! În scurt timp va fi foarte greu să faceți case de la zero, sunt cerințe la care nici nu vă gândiți, studii peste studii și bani aruncați pe fereastră. Numai actele ne-au dus aproape 2.000 euro. Nu vă mai vorbesc de utilități, avem de toate la stradă, dar branșarea va costă alți 2.000 de euro.

Văd deseori oameni cărora li se pare amuzant că un om își vinde casă cu 50.000-60.000 euro... O, da! Se merită din plin dacă are de toate, dacă e racordată la utilități, dacă e aranjată, astfel nu veți mai trece prin CHINUL actelor, al funcționarilor care strâmbă din nas, al stresului care te face din om neom."

"Am refuzat ideea unui credit"

"Am refuzat ideea unui credit din start așa că am zis să începem lucrările și pe parcurs vom face lucrurile de interior singuri, din fiecare salariu (ce ține de amenajări interioare).

Aș adresa o întrebare celor care au construit anul acesta, cu prețul materialelor pe care îl știm cu toții. Cât v-au costat materialele plus manoperă?."

Ce cheltuieli au fost până acum

"Noi am optat pentru casă pe structura de lemn

Până acum am trecut prin

construit fundație/ placă.

ridicat structura de lemn 150x45

tratament ignifugare lemn, antimucegai și anticarii

placat OSB (dacă aveți posibilitatea financiară, înlocuiți plăcile OSB cu DHF, noi am fost strâmtorați la buget.)

sistem complet acoperiș

geamuri termopan Low-e/ 4 seasons în speranța că își fac treabă în sezonul rece.

Suprafață construită 72mp din care terasă 13 mp.

Total: 25.500 euro

Personal, mi se pare mult, apropo de veșnica discuție dacă e mai ieftin pe lemn. Dar uitându-mă la cât iau firmele de profil..."

Materialele și mâna de lucru

"Nu mai pun că am luat materialele din diverse părți ale țării, care, cu tot cu transport au fost mai ieftine decât la noi.

Mâna de lucru pentru structura de lemn a fost destul de scumpă (37.500 Ron, fără fundație)

La momentul acesta mai avem buget pentru placare exterioară, pentru că nu vom trece iarna fără să îmbrăcăm casă.

Am luat vată 10 cm pentru fațadă ventilată (cea mai bună soluție pentru casele de lemn, idee la care am ajuns după multe luni de căutare și cercetare).

Vată va fi prinsă în șipci de lemn, acoperită cu folie anticondens peste care va veni lambriul PVC.

Lăsăm lemnul să se odihnească până la primăvară, când cu voia lui Doamne-Doamne o să ne ocupăm personal de tot ce înseamnă interior:

vată de 10 cm pereți despărțitori și izolație cu lână de oaie structura interioară, barieră de vapori, rigips.

parchet și gresie în baie

izolat pod.

", a scris românca pe grupul Mutat la țară -Viața fără ceas