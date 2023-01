Modul spectaculos în care niște români au transformat casa de la țară. Cum arată "combinația proprie de rustic/ modern" FOTO

Mulți români au cumpărat o casă la țară în ultimii ani sau visează în continuare la asta.

Cei care au făcut pasul își împărtășesc experiențele pe grupuri dedicate. Este cazul unui român care se apropie de final cu amenajarea casei de care s-a ocupat în mare măsură singur, după cum a relatat pe Facebook.

"Casă la țară. Before mai puțin, after mai mult, o combinație proprie de rustic/ modern. Fă rai din ce ai, vorba aia", a scris acesta pe grupul Mutat la țară - viața fără ceas.

Postarea a adunat în scurt timp aproape 3.000 de aprecieri și sute de comentarii în care proprietarii sunt lăudați pentru rezultate.

"Aveți un adevărat colț de rai."

"Suuuperbă!!! Una dintre cele mai frumoase amenajări!"

"Sub sloganul "Fă Rai din ce ai"...ați creat o minunăție de căsuță!"

"Senzație de ordonat și aerisit în paleta de culori și mobilier asemenea!"

"Este foarte frumosssss ceea ce ați realizat, frumos și cu foarte mult bun gust!

Dacă îmi permiteți o inhtrebare: cam la ce costuri s-au ridicat finisajele și mobilierul? (pe toată casa, în interior, inclusiv electrocasnicele, baia etc.). Am intenția să proiectez ceva similar și aș dori să îmi fac un buget orientativ."

"Nu am cum să vă dau un răspuns, finisajele sunt făcute de mine, mobilierul, o mică parte, iar făcut de mine, restul luat pe bucăți unde am văzut ceva frumos am cumpărat, la fel și cu aparatura casnică tot pe bucăți", a răspuns autorul postării.

"Aș locui aici oricând, spre deosebire de casele luxoase postate deseori, amenajate că pe pinterest."

"Zici că e făcută de un designer, de la culorile pale alese până la stil!"

"O casă decorată superb și ai reușit să îmbini totul perfect! Felicitări, rar vezi așa."