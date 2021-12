Coperta cărții "Harry Potter and the Philosopher's Stone" captură foto libris.ro

O ediţie princeps a cărţii "Harry Potter and the Philosopher's Stone" scrisă de autoarea britanică JK Rowling a fost vândută cu un preţ record la o licitaţie organizată de Heritage Auctions din Texas, informează DPA vineri, 10 decembrie.



Cartea a fost adjudecată joi pentru suma de 471.000 de dolari, cel mai mare preţ plătit vreodată pentru prima parte a seriei literare al cărei personaj principal este tânărul vrăjitor Harry Potter, a indicat casa de licitaţii.

"Nu este doar cea mai scumpă carte 'Harry Potter' vândută vreodată, ci şi cea mai scumpă lucrare de ficţiune publicată comercial din secolul XX care a fost vândută", a declarat vicepreşedintele executiv al Heritage Auctions, Joe Maddalena, citat într-un comunicat.

Din această carte au fost tipărite doar 500 de exemplare cu coperţi cartonate, majoritatea fiind destinate bibliotecilor publice.

Cele câteva exemplare care au apărut la licitaţii au devenit printre cele mai râvnite titluri din literatura modernă. Două dintre acestea s-au vândut în 2021 cu peste 138.000 de dolari, a precizat Maddalena.

"Cartea "Harry Potter and the Philosopher's Stone" a fost adusă la viaţă pe marile ecrane în urmă cu două decenii, iar acest rezultat demonstrează puterea acestei combinaţii, de literatură şi cinema. Aceste cărţi sunt recompensate pentru rezultatele filmelor lor", a adăugat el.

Printre celelalte cărţi rare adjudecate s-au numărat ediţii princeps ale tuturor celor şapte titluri din seria "Chronicles of Narnia" de CS Lewis şi ale trilogiei "The Lord of the Rings" de JRR Tolkien şi o primă ediţie a cărţii "To Kill A Mockingbird", de Harper Lee, semnată de autoare.