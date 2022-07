Ce ai putea să pățești dacă mănânci prea multă carne. Sfaturile specialiștilor

Dacă exagerezi cu porțiile de carne, probabil te vei zgârci alte grupe de alimente, cum ar fi vitamina C care joacă un rol în formarea colagenului FOTO: Unsplash.com

Nevoile alimentare ale fiecărei persoane sunt diferite, dar dacă observi aceste efecte, ar putea fi timpul să reduci consumul de carne, potrivit publicației TheHealthy.com.

Experții și cercetătorii au descoperit că un consum prea mare de carne poate să agraveze riscul de apariție a mai multor probleme de sănătate.

Te poți simți somnoros

Proteinele au reputația de a furniza energie care durează, așa că s-ar putea să fii surprins când o dietă bogată în carne te lasă târâit.

În timp ce proteinele se lipesc de tine pentru că durează ceva timp pentru a digera, nu îți vor oferi un impuls imediat pe care îl fac carbohidrații: carbohidrații se descompun rapid în cea mai ușoară sursă de energie a organismului, glucoza, spune nutriționistul Caroline Passerrello, purtător de cuvânt la Academia Americană de Nutriție și Dietetică.

Deoarece creierul tău poate folosi glucoza doar pentru energie, aprovizionarea sa de energie poate rămâne în întârziere atunci când dieta ta conține proteine ​​cu digerare lentă.

Combustibilul „durează puțin mai mult să ajungă la creier, așa că ești puțin mai puțin concentrat”, spune Passerrello. Același lucru este valabil și pentru mușchii, care funcționează și pe glucoză, subliniază ea. Rezultatul: oboseală și ceață cerebrală.

Părul și pielea ta s-ar putea să nu arate prea bine

Dacă exagerezi cu porțiile de carne, există șanse mari să te zgârcești cu alte grupe de alimente. De exemplu, vitamina C se găsește rar în produsele de origine animală.

Vitamina C joacă un rol în formarea colagenului, o proteină care conferă structură pielii, părului, unghiilor, oaselor și multe altele. Dacă ai deficiență, s-ar putea să observi schimbări în corpul tău, spune nutriționistul Jenna Braddock.

Passerrello adaugă că clienții ei s-au bucurat de cât de bine arată pielea lor după ce au renunțat la produsele de origine animală pentru a face loc unei diete mai bazate pe plante.

Ai putea fi constipat

Carnea nu are aproape deloc fibre pe care le-ai obține în mod normal din fructe, legume și cereale integrale. Constipația și mișcările dureroase ale intestinului sunt unele dintre primele semne că îți lipsesc fibrele, spune Braddock. Restabilește-ți sistemul regulat prin adăugarea de carbohidrați sănătoși, cum ar fi cerealele integrale sau, mai bine, fructele și legumele.

„Revenirea la fructe și legume este una dintre cele mai bune modalități de a obține fibre, deoarece obții și nutrienți minunați împreună cu acestea”, spune Braddock.

Inima ta ar putea fi în pericol

Un alt beneficiu al fibrelor este că îți împiedică organismul să absoarbă colesterolul și îți poate proteja inima. Dacă alegerile ta e carnea roșie sau procesată - în special în detrimentul produselor, cerealelor integrale și a altor surse de fibre - impactul asupra inimii tale nu va fi cel dorit.

Asociația Americană a Inimii recomandă limitarea grăsimilor saturate la 5 până la 6% din totalul caloriilor sau 13 calorii într-o dietă de 2.000 de calorii.

Corpul tău ar putea fi nevoit să lupte cu inflamația

Grăsimile saturate din carne pot stimula inflamația în organism, au descoperit cercetările din Jurnalul European de Nutriție.

Motivul pentru care există o recomandare ca oamenii să „mănânce o dietă colorată” este că fiecare dintre acele culori pe care le găsești în fructe și legume reprezintă un grup diferit de antioxidanți care ajută organismul în moduri diferite”, spune Braddock.

Este mai probabil să dezvolți pietre la rinichi

Excesul de proteine ​​îți poate afecta rinichii. Mai exact, proteinele de origine animală sunt pline de compuși numiți purine, care se descompun în acid uric; prea mult acid uric crește riscul de pietre la rinichi, spune Passerrello.

S-ar putea să te îngrași

Probabil ai auzit că trebuie să consumi proteine dacă mergi la sală și vrei să ai un corp tonifiat. Deși este adevărat că organismul se bazează pe proteine ​​pentru refacerea mușchilor, prea multă carne poate avea un efect secundar nedorit.

„Dacă mănânci mai multe proteine ​​decât are nevoie corpul tău, nu le depozitezi sub formă de proteine, ci le depozitezi sub formă de grăsime.” spune Braddock.

Ar putea crește riscul de cancer

Consumul de carne roșie îți poate crește șansele de cancer colorectal, arată studiile.

De fapt, consumul de carne procesată în mod regulat în orice cantitate te poate face mai vulnerabil la cancerele de stomac și colorectal, potrivit Institutului American de Cercetare a Cancerului.

Oamenii de știință nu au confirmat motivul acestei legături, dar ar putea fi legat de grăsimile saturate din acele produse, spune Passerrello.

S-ar putea să te deshidratezi

Datorită creșterii acidului uric din procesarea acelor proteine, s-ar putea să observi că vă îți este foarte sete la o dietă bogată în carne.

„Rinichii au nevoie de mai multă apă pentru a dilua aceste deșeuri toxice”, spune Passerrello. „Pentru a produce acea urină, trebuie să scoatem [apa] din corpurile noastre.” Asta te-ar putea lăsa deshidratat dacă nu ești atent, așa că asigură-te că bei multă apă pentru a compensa.